León XIV en Perú: "Puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria"

"Me alegra profundamente volver al Perú", fueron las primeras palabras del papa tras su llegada de Argentina después de incluso cantar el himno nacional en la recepción oficial junto a Fujimori.

Rompiendo el protocolo para este tipo de actos, a la llegada del pontífice, nacido en Chicago, en Estados Unidos, el público comenzó a corear: "El papa es de Perú".

Y agregó: "Este regreso tiene para mí un significado muy especial. Mi historia con el Perú comenzó mucho antes de que el Señor me confiara la Diócesis de Chiclayo".

Y explicó que en esos años como misionero en tierras peruanas compartió: "La vida de su gente, escuché sus preocupaciones y aprendí de su fe".

Y bromeó: "Muchos me abrieron las puertas de sus casas, compartieron conmigo su mesa y, por supuesto, algún buen ceviche, y me hicieron sentir uno de los suyos".

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"En 2015 recibí la nacionalidad peruana. Aquel acto manifestó un vínculo que este pueblo había ido tejiendo en mi vida desde mucho antes. Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes", añadió.

Entonces explicó que ahora regresa "como Sucesor de Pedro, llamado a servir a la Iglesia universal" pero que "si fuera concedido recorrer esos años nuevamente, volvería a hacerlo con alegría, acogiendo tanto sus momentos felices como sus dificultades".

"Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria", aseveró recibiendo los aplausos de los asistentes antes de comenzar su discurso más político ante las autoridades.