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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 23:10

León XIV en Perú: "Puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria"

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Lima, 11 nov (EFE).- El papa León XVI afirmó este miércoles a su llegada a Perú: "Puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria". Fue en su discurso ante la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y el resto de autoridades en el Teatro Nacional.

Por EFE
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"Me alegra profundamente volver al Perú", fueron las primeras palabras del papa tras su llegada de Argentina después de incluso cantar el himno nacional en la recepción oficial junto a Fujimori.

Rompiendo el protocolo para este tipo de actos, a la llegada del pontífice, nacido en Chicago, en Estados Unidos, el público comenzó a corear: "El papa es de Perú".

Y agregó: "Este regreso tiene para mí un significado muy especial. Mi historia con el Perú comenzó mucho antes de que el Señor me confiara la Diócesis de Chiclayo".

Y explicó que en esos años como misionero en tierras peruanas compartió: "La vida de su gente, escuché sus preocupaciones y aprendí de su fe".

Y bromeó: "Muchos me abrieron las puertas de sus casas, compartieron conmigo su mesa y, por supuesto, algún buen ceviche, y me hicieron sentir uno de los suyos".

"En 2015 recibí la nacionalidad peruana. Aquel acto manifestó un vínculo que este pueblo había ido tejiendo en mi vida desde mucho antes. Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes", añadió.

Entonces explicó que ahora regresa "como Sucesor de Pedro, llamado a servir a la Iglesia universal" pero que "si fuera concedido recorrer esos años nuevamente, volvería a hacerlo con alegría, acogiendo tanto sus momentos felices como sus dificultades".

"Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria", aseveró recibiendo los aplausos de los asistentes antes de comenzar su discurso más político ante las autoridades.

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