León XIV en un penal argentino: Que la cárcel sea una oportunidad para empezar de nuevo

El pontífice entró en el gimnasio del centro penitenciario, un lugar muy vinculado a Jorge Mario Bergoglio, que acudió en varias ocasiones durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires para lavar los pies a los presos en los Jueves Santos e incluso pasó allí una Navidad.

En su interior, unos 70 internos, funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y miembros de la Pastoral Carcelaria escucharon al papa, que quiso acercarse a sus historias y señalar la dureza de la vida entre rejas.

León XIV habló de "la sensación de omnipotencia que provoca la droga, del falso poder que viene del dinero fácil, de la cobarde seguridad que otorga el ejercer la violencia sobre los más débiles, de la impunidad que es fruto de la corrupción".

Realidades que llevan a las personas a ser recluidas, pero dejó un mensaje de esperanza para ellos: "El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad".

León XIV mostró su cercanía a los internos, consciente de que detrás de cada condena hay también ausencias, familias separadas y heridas que no siempre encuentran consuelo.

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"Sé que este lugar, tanto en su estructura como en su organización, nos revela la dureza del límite: el hecho de no poder salir libremente, de no poder abrazar cada día a sus hijos e incluso de sufrir otro tipo de privaciones", les dijo.

Y añadió: "Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar. Sé de sus desilusiones por no haber encontrado una mano amiga que haya confiado en ustedes, que los haya ayudado a levantarse y a seguir adelante en el momento oportuno. Y parecería que todo eso es una herida abierta imposible de sanar".

Sin embargo, el papa quiso subrayar que la prisión no tiene por qué ser únicamente un lugar de sufrimiento y aislamiento. También puede ser "testigo de profundos cambios y conversiones, de crecimiento, de aprendizajes y de adquisición de nuevos oficios y conocimientos".

Y pidió que "el tiempo de reclusión, soledad y aislamiento "no sea en vano, sino que se convierta en un tiempo de gracia y de salvación".

Por último, dirigió un llamamiento a las autoridades y a toda la sociedad argentina para proteger a los niños y jóvenes de la delincuencia: "Eduquémoslos en los valores auténticos, cuidémoslos, protejámoslos para que no caigan en las nefastas redes de la criminalidad»".

La visita se produjo en un momento de transformación del penal de Villa Devoto, cuyo cierre está previsto en el marco de un proceso acordado entre el Gobierno argentino y las autoridades de la ciudad de Buenos Aires en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019).

Justo antes de la visita del papa, el Gobierno de Javier Milei trasladó a 1.400 internos a una prisión situada en las afueras de la capital dejando esta medio vacía.