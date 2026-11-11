León XIV regala otra Rosa de Oro a la Virgen de Luján, la "patroncita morena" de Argentina

Al finalizar una misa multitudinaria a las puertas de la imponente Basílica de Luján (70 kilómetros al oeste de Buenos Aires), el pontífice se dirigió hasta la imagen de la Virgen y dejó la rosa a sus pies.

La 'Rosa de Oro', una tradición que se remonta a la Edad Media, es un gesto de devoción a la Virgen de los papas y de bendición especial a los santuarios marianos.

León XIV ya hizo este regalo en su paso por otros grandes santuarios, como Nuestra Señora de Lourdes (Francia), la Catedral de Santa María de la Almudena (España) o el Santuario de Nuestra Señora de los Treinta y Tres en Florida (Uruguay).

En su visita a Luján en 1982, Juan Pablo II (1920-2005) regaló ese presente a la Virgen, que se conserva en el museo instalado en la cripta de la imponente basílica.

Visitado por unas dos millones de personas cada año, este santuario es el principal centro de peregrinación de Argentina y uno de los mayores de Latinoamérica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde 1975, cada primer fin de semana de octubre miles de jóvenes caminan a pie de Buenos Aires a Luján, una peregrinación de la que Jorge Mario Bergoglio (1936-2025) fue un gran promotor mientras fue cardenal primado de Argentina y arzobispo de Buenos Aires (1998-2013).

"Hoy, en la casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido papa Francisco, que siempre llevó a la patroncita morena en su corazón", dijo en su homilía León XIV, quien celebró la misa revestido con una casulla celeste con la imagen bordada de Nuestra Señora de Luján.

La basílica, de estilo neogótico, cobija la pequeña imagen original de terracota de esta virgen, que excepcionalmente sale del santuario. Este miércoles ha sido una de esas ocasiones históricas y se decidió para que pudiera estar junto al altar donde León XIV celebró la misa, en la puerta de la basílica y ante la plaza de la localidad repleta de gente.

La historia de la Virgen de Luján se remonta a 1630, cuando el portugués Antonio Farías de Sá encargó a un amigo en Pernambuco (Brasil) una imagen de la Virgen bajo la advocación de la Purísima Concepción para una capilla en su hacienda en Sumampa, en la actual provincia argentina de Santiago del Estero.

Al llegar a orillas del río Luján, los bueyes que transportaban la imagen -de apenas 38 centímetros de alto- se detuvieron, lo que se consideró un signo milagroso del deseo de la Virgen de quedarse allí.

El 8 de mayo de 1887, la Virgen de Luján fue coronada por decisión de León XIII, de quien Robert Prevost tomó su nombre como sumo pontífice al ser electo papa el 8 de mayo de 2025, curiosamente el mismo día en que se celebra la solemnidad de la patrona de Argentina.

"Madre de Luján, mi pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta. Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto. Guíame, Madre, en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado y guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar", suplicó el papa.