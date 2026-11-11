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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 10:35

Los accionistas de easyJet aprueban la compra de la aerolínea por un fondo de EE.UU.

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Londres, 11 nov (EFE).- Los accionistas de easyJet aprobaron este miércoles la adquisición de esta aerolínea de bajo coste por parte del fondo de capital privado estadounidense Apollo, una operación que está valorada en 5.700 millones de libras (6.783 millones de euros).

Por EFE
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La compañía, que tiene su base en el aeropuerto de Luton (al norte de la capital británica), informó de que, en una reunión celebrada este miércoles, el 97,07 % de los accionistas dieron luz verde a la adquisición mientras que un 2,93 % votaron en contra.

Se espera que la operación quede completada a finales de marzo del año próximo. Este acuerdo pondrá fin a más de 26 años de cotización de easyJet en la Bolsa de Londres, ya que pasará a manos estadounidenses.

El pasado agosto, el consejo de administración de la aerolínea acordó la oferta de compra -a un precio de 715 peniques (850 céntimos de dólar) por acción- presentada por Apollo.

Apollo logró alcanzar el acuerdo tras imponerse en la pugna por easyJet a su principal competidora, la compañía de inversión estadounidense Castlelake, que había presentado una oferta de 690 peniques (821 céntimos de dólar) por título, pero finalmente decidió retirarse en agosto.

EasyJet fue fundada por Stelios Haji-Ioannou en 1995 con el objetivo de ofrecer una alternativa de bajo coste a la aerolínea British Airways (BA) y, desde entonces, ha crecido hasta convertirse en una de las mayores de Europa.

La compañía comenzó a cotizar en la Bolsa de Londres el 22 de noviembre de 2000.

EasyJet vuela a 168 destinos distribuidos en 40 países de Europa, el norte de África y Oriente Medio.

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