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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 08:05

Los diputados rusos exigen el fin del bloqueo a Cuba por EE.UU.

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Moscú, 11 nov (EFE).- Los diputados de la Duma o cámara de diputados de Rusia exigieron hoy poner el fin al bloqueo a Cuba por parte de EE.UU. en una carta dirigida a los Parlamentos de todos los Estados miembros de la ONU.

Por EFE
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"La Duma hace un llamamiento a los participantes en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a los Parlamentos de los Estados miembros de las Naciones Unidas, a las organizaciones parlamentarias internacionales y a la comunidad mundial en general para poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de la República de Cuba por parte de los Estados Unidos de América", insta el mensaje publicado en la página oficial del legislativo ruso.

Los parlamentarios rusos subrayaron que la política de sanciones de EE.UU. contra La Habana es una herramienta de presión politica inaceptable y tildaron el bloqueo de "pisoteo sistemático de principios y normas clave del derecho internacional".

"Esta línea política contradice directamente el espíritu y la letra de la Carta de la ONU. Las sanciones económicas a gran escala como forma de presionar a un Estado soberano carecen de motivos legítimos", afirman los diputados.

Asimismo, los miembros de la Duma destacaron los graves problemas económicos y humanitarios provocados por décadas de embargo estadounidense a Cuba, entre ellos la escasez de medicamentos y de equipos médicos.

"La Duma expresa su solidaridad con las demandas de la comunidad internacional para la cancelación inmediata del bloqueo a la República de Cuba y confirma su disposición a desarrollar una cooperación integral y apoyar al pueblo cubano, con base en los principios y normas generalmente reconocidos del derecho internacional", sigue el mensaje.

Durante su intervención en la sesión de hoy, en la que los diputados respaldaron la resolución tras la votación, el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, declaró que Rusia —país contra el que actualmente pesan más de 35.000 sanciones— comprende la sensación de injusticia a la que se enfrenta el pueblo cubano.

"Al enfrentarnos nosotros mismos a esta injusticia creemos que esto no debería suceder en el mundo en relación con otros países", denunció. La carta aprobada en la sesión de hoy fue enviada a más de 17 destinatarios, entre ellos los parlamentos del Mercosur y del Parlacen.

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