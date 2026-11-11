Los "sabios" constatan recuperación alemana pero advierten de riesgos financieros

"Quiero empezar con la buena noticia. Afortunadamente hemos podido corregir al alza nuestros pronósticos de primavera. La economía alemana se ha recuperado más rápidamente de lo esperado del shock energético causado por la guerra de Ucrania", dijo la presidenta del Consejo, Monika Schnitzer, al entregar el informe otoñal al canciller, Friedrich Merz.

"Pero tengo que continuar con la mala noticia. Nos hemos ocupado intensamente de las finanzas públicas y hemos constatado que los ingresos que se esperan en el presupuesto federal no alcanzarán para cubrir los gastos proyectados", añadió.

Ello hace necesario, según los sabios, iniciar un proceso de consolidación "diseñado de manera que no obstaculice el crecimiento y repartiendo las cargas entre las distintas generaciones y grupos sociales", según subrayó Schnitzer.

Este año, según el informe, la recuperación se ha apoyado fundamentalmente en las exportaciones y el gasto público. Para el próximo año se espera que -además de las inversiones del Estado- el consumo privado contribuya al crecimiento.

Sin embargo, los altos precios de la energía impulsarán la inflación que, según los sabios, alcanzará este año el 2,8 % y 3,3 % en el próximo.

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Por otra parte, el informe constata que el gasto público se ha expandido desde comienzos de esta década con medidas para combatir crisis concretas, una expansión de los sistemas de seguridad social y altos subsidios.

A ello se agregará en los próximos años el aumento del gasto en Defensa y de los intereses de la deuda, lo que implicará altos déficit en relación con el PIB.

Los sabios proponen un desmantelamiento paulatino -a partir de 2031- de la excepción de la que goza el gasto en defensa en relación al freno de la deuda -que exige que el déficit no supere el 0,35 % del PIB-.

Actualmente el gasto en defensa que supera el 1,0 % del PIB está exento de la regla. Los sabios proponen que cada año se reduzca esa excepción en un 0,25 %.

"Consideramos necesario ese proceso de abandono de la financiación (del gasto en Defensa) a través del déficit pues de otro modo la deuda acumulada alcanzará en 2040 el 100 % del PIB", subrayó Schnitzer.

Además, constatan los sabios, se requieren recortes selectivos de subsidios, reformas estructurales del sistema de seguridad social y un marco tributario más eficiente.

"En nuestro informe consideramos y analizamos una gran cantidad de medidas que pueden contribuir a la consolidación. Ninguna de esas medidas se puede tomar a la ligera. Por eso es importante considerar las ventajas y desventajas de cada una de ellas", explicó Schnitzer.

Schnitzer añadió que, al margen de las medidas que finalmente se tomen, hay dos mensajes del informe que hay que resaltar. El primero es que cuanto más tarde se tomen las medidas, más costosas resultaran éstas para todos los afectados.

El segundo mensaje es que es que apostar sólo por el crecimiento no resolverá los problemas de financiación, ya que para ello se necesitarán tasas de aumento del PIB como no se han visto en los últimos 50 años.

Merz, al recibir el informe, dijo que los pronósticos de crecimiento eran algo que daban "optimismo a las empresas y a los hogares" y afirmó que compartía la convicción de que Alemania necesita unas finanzas públicas sólidas.

"Alemania es el único país del G7 que todavía tiene la clasificación triple A. Quiero que siga siendo así y en el Gobierno estamos de acuerdo con que hay que hacerlo todo para que así sea", dijo.