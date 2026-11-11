Luján, tierra de peregrinos, espera con emoción la última misa de León XIV en Argentina

“Es un regalo hermoso poder recibir el día en la Basílica y ver al Papa”, dijo a EFE Sofía Feligrez, voluntaria que pasó la noche colaborando con los peregrinos y expresó su deseo de que el pontífice "rece por la paz, la salud, el trabajo y la unión de las familias".

Desde el martes, los alrededores de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, comenzaron a llenarse de peregrinos llegados de distintos puntos de Argentina, a los que se sumaron desde primeras horas del día las autoridades políticas que asistirán a la ceremonia prevista a las 10.00 hora local (13.00 GMT).

Para Lorenzo Moro, otro voluntario en la organización del encuentro, será la primera vez que vea a un pontífice. “Es una emoción terrible, no se puede explicar”, expresó.

La expectativa se respira en las calles, donde grupos de fieles esperan a León XIV, mientras voluntarios distribuyen agua y colaboran con quienes pasaron la noche en las inmediaciones del santuario.

Beatriz Pinto Feligrez describió la jornada como “algo histórico” y contó que llegó especialmente emocionada después de que su hijo le relatara el impacto que le habían causado las palabras del pontífice.

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El operativo de seguridad dificulta la circulación y el acceso a distintos sectores, mientras la actividad cotidiana de Luján está prácticamente paralizada.

Los vallados, los controles policiales y los cortes de tránsito modificaron la fisonomía de una ciudad acostumbrada a las peregrinaciones, pero que vive una jornada excepcional por la visita papal.

Entre los dirigentes políticos que llegaron a la ciudad se encuentran el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el diputado Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), ambos dirigentes peronistas.

En la noche del martes, el papa participó en un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, donde se mostró especialmente conmovido por el relato de un joven de 25 años que contó cómo logró salir del consumo de drogas durante su adolescencia gracias al acompañamiento de la Iglesia.

La visita a Luján, que será posterior a una visita a la cárcel de Devoto, en la capital, será la última actividad multitudinaria del papa en Argentina.

Tras esta ceremonia religiosa, el papa se trasladará al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde tendrá lugar una despedida antes de partir hacia Perú.