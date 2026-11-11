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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 08:40

Lula destaca aspectos sociales del cambio climático en la COP31

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Antalya (Turquía), 11 nov (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio 'Lula' da Silva, destacó este miércoles, en la inauguración de la sesión de líderes de la cumbre del clima COP31, el aspecto social de la crisis climática, la importancia de los organismos multilaterales y la lucha de los pueblos indígenas.

Por EFE
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"Toda crisis climática es también una crisis de injusticia, de clase y de sexo", dijo el mandatario sudamericano, que fue recibido con fuertes aplausos en la sala plenaria de la COP31.

Alabó la lucha de los pueblos indígenas que, recordó, han viajado muchos kilómetros hasta esta cumbre de Turquía para protestar contra la destrucción de sus tierras.

El recién reelegido mandatario, icono de la izquierda mundial y una de las pocas figuras de realce internacional que han acudido a la COP31, llegó a Antalya ya el martes, un día antes del resto de los jefes de Gobierno.

Hoy intervino en la inauguración de la sesión de líderes junto a António Guterres, secretario general de Naciones Unidas; el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, cuyo país preside la cumbre junto a Turquía; el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Lula recordó los compromisos acordados el año pasado en la COP30, celebrada en la ciudad brasileña de Belém, y prometió seguir trabajando por el mapa que aquella reunión dejó como legado.

"Brasil invitó a la comunidad internacional para preguntarla si cree en las instituciones multilaterales. Pero estos organismos multilaterales son el blanco preferido de los reaccionarios", denunció el mandatario.

Lula subrayó la necesidad de "pasar de la negociación a la implementación" y lamentó que "hoy día se habla más de armas y conflictos que del futuro de las próximas generaciones".

Reconoció, como ya hizo Guterres momentos antes, que el objetivo de un calentamiento máximo de 1,5 grados hasta finales del siglo ya no es alcanzable, ni aunque se cumplan los objetivos de reducción de emisiones marcados.

Según destacó Lula, seguramente se llegue a los 2,8 grados, pero justo por eso "hay que acelerar la transición energética", insistió.

Desde la reducción de los residuos a los carburantes sostenibles, Brasil ya ha marcado el camino, protegiendo la mayor masa forestal del mundo y sus enormes reservas de agua dulce, aseguró el presidente brasileño.

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