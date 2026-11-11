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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 14:25

Marruecos ha rechazado la repatriación de 91 cadáveres desde el episodio migratorio ceutí

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Ceuta (España), 11 nov (EFE).- Las autoridades de Marruecos han rechazado hasta la fecha la repatriación de 91 cadáveres desde la fronteriza ciudad española de Ceuta desde que a finales de julio la entrada irregular masiva a dicha localidad dejase decenas de fallecidos y abriera una brecha diplomática.

Por EFE
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El último rechazo se produjo este miércoles, cuando las autoridades fronterizas marroquíes se negaron a aceptar un ataúd con los restos de un ciudadano marroquí plenamente identificado que se intentó repatriar a través del paso de Tarajal, confirmaron a EFE fuentes policiales tras informaciones adelantadas por el diario El Faro de Ceuta.

La negativa se suma a la que Marruecos dio al intento de devolver los 90 cadáveres hallados en la ciudad de la entrada masiva, pese a que este último caso no tiene vinculación con el episodio migratorio.

El intento de hoy se produjo ante el expreso deseo de la familia de un marroquí con residencia en España de devolver a su país los restos del hombre, fallecido por causas naturales en el Hospital Universitario de Ceuta.

Sus familiares querían enterrarlo en Marruecos para poder organizar una última despedida y darle sepultura en su lugar de nacimiento, pero no se permitió el paso del cuerpo por la frontera.

La repatriación debe ser autorizada por la delegación del gobierno de Tetuán, que es la que debe dar la autorización consular para ejecutar el trámite, pero desde la delegación en Tetuán contactaron con Rabat, que no ha dado el visto bueno, según el rotativo.

Los familiares han lamentado la situación, resaltando que el fallecido estaba plenamente identificado.

Marruecos señaló en agosto que no aceptaría los cadáveres de sus nacionales fallecidos durante la crisis migratoria en Ceuta si no se cumplían dos requisitos: la entrega a Rabat de su informes forenses una vez estuvieran plenamente identificados y la repatriación de los menores marroquíes que están en la ciudad española, puestos bajo tutela estatal española obligatoria cuando no están acompañados.

El episodio migratorio ha abierto una brecha diplomática entre ambos países, tensa en lo que respecta a los reclamos marroquíes sobre los territorios españoles de Ceuta y Melilla en el norte de África, y ha dejado a decenas de familias sin saber sobre el destino y la recuperación de los restos de los fallecidos durante la entrada.

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