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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 11:55

Más de 350 vuelos cancelados en Portugal debido a la depresión Charles

Imagen sin descripción

Lisboa, 11 nov (EFE).- Más de 350 vuelos han sido cancelados este miércoles en Portugal en una jornada en la que el país se encuentra en alerta por el paso de la depresión Charles, siendo el aeropuerto de Lisboa el que mayor impacto ha registrado.

Por EFE
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La gestora ANA - Aeroportos de Portugal informó en un comunicado de que el aeropuerto de la capital ha notificado 310 trayectos cancelados (tanto de forma previa como durante la operación) de un total de 565 previstos para hoy.

Le sigue Madeira, con 20 cancelaciones previas en 80 previstos; Faro, con 16 cancelados de 62, y Oporto, con 14 cancelados de 214.

"ANA - Aeroportos de Portugal sigue acompañando la situación permanentemente, en articulación con las entidades competentes, adoptando las medidas necesarias en función de su evolución", indicó.

En su página web se puede leer un mensaje en el que, "debido a las condiciones meteorológicas adversas", recomiendan a los pasajeros que confirmen el estado de su vuelo con las compañías aéreas antes de dirigirse al aeropuerto y prevean tiempo adicional para su traslado.

Las autoridades portuguesas declararon la situación de alerta para este miércoles y ordenaron el cierre de centros educativos y servicios públicos no esenciales ante la previsión de fuertes vientos y precipitaciones.

La agencia meteorológica portuguesa mantiene avisos de nivel rojo, el máximo de una escala de tres, en cuatro distritos del centro y sur del país, entre ellos Lisboa, ante las precipitaciones previstas para las próximas horas, mientras que hay aviso naranja y amarillo para el resto del país.

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