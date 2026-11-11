Más de un millón de personas sufren inseguridad alimentaria en el Líbano, según estudio

Según un informe preparado por el departamento gubernamental con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y del Programa Mundial de Alimentos (PMA), alrededor de 1,05 millones de personas estarán afectadas por nivel tres o superior lacra hasta el próximo febrero.

El nivel tres se enmarca en una escala de cinco que va desde inseguridad alimentaria mínima hasta 'hambruna'.

El estudio, que atribuye el aumento a las difíciles condiciones económicas y a las consecuencias que diferentes crisis concatenadas han tenido sobre los sustentos de las familias libanesas, estima que para mediados de 2027 el número de afectados por este grado de inseguridad alimentaria habrá alcanzado el 1,15 millones de personas.

De entre ellas, unas 97.000 estarán clasificadas como nivel cuatro o 'emergencia', casi el doble de las que se encuentran ahora en esa situación, estimadas en alrededor de 52.000.

"Algunos hogares aún pueden aprovecharse de sus ahorros, pedir prestado, recortar gastos o encontrar otras formas de poner comida sobre la mesa. Para otros, estas acciones se han agotado. Cuando las familias no tienen nada más en lo que apoyarse, incluso un pequeño golpe los puede enviar a una crisis mayor", dijo la representante del PMA en el Líbano, Allison Oman Lawi.

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En los últimos tres años, el Líbano ha sufrido dos conflictos con Israel, el más reciente de ellos este mismo marzo.

Los enfrentamientos causaron enormes pérdidas económicas sobre todo a la población del sur del país, fuertemente dependiente de la agricultura y donde una gran cantidad de campos de cultivo quedaron destruidos o inaccesibles debido a la ocupación israelí que aún continúa en decenas de aldeas.