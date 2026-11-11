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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 09:35

Meloni descarta un "peligro real" tras las amenazas de bomba en centenares de colegios

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Roma, 11 nov (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, afirmó este miércoles que no se ha detectado ningún indicio de "peligro real" tras las falsas amenazas de bomba recibidas en centenares de centros educativos de todo el país, aunque convocó una reunión de urgencia en Roma para evaluar la situación.

Por EFE
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"Por el momento, según las comprobaciones realizadas, no se ha detectado ningún indicio que permita considerar que exista un peligro real", señaló la mandataria a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.

Meloni indicó que las denuncias "parecen responder más bien a una estrategia destinada a generar alarma y preocupación" y aseguró que ya se están llevando a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido.

La primera ministra también afirmó que las fuerzas de seguridad y las instituciones están supervisando la situación y trabajando para tranquilizar a los ciudadanos, las familias y el personal educativo.

"El Estado está presente y está haciendo todo lo necesario para garantizar la seguridad de los ciudadanos", concluyó.

La alerta se desató a primera hora de la mañana, cuando alrededor de 300 centros escolares de todo el país recibieron correos electrónicos anónimos con avisos de bomba en sus direcciones institucionales.

Las comunicaciones motivaron la activación inmediata de los protocolos de emergencia y la evacuación preventiva de centenares de escuelas mientras los artificieros registraban los edificios sin hallar ningún artefacto.

Para analizar lo sucedido y coordinar nuevas medidas, Meloni ha convocado una reunión esta tarde en el Palacio Chigi, sede del Ejecutivo en Roma.

En el encuentro participarán los vicepresidentes Matteo Salvini y Antonio Tajani; los ministros del Interior, Matteo Piantedosi, y Defensa, Guido Crosetto; el subsecretario Alfredo Mantovano, así como responsables de los servicios de inteligencia y de la Agencia de Ciberseguridad Nacional (ACN).

El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, aseguró que la cifra de centros afectados podría aumentar a lo largo de la jornada, en declaraciones a la televisión italiana La7.

No obstante, coincidió con Meloni en que "el riesgo concreto es prácticamente inexistente" y apuntó a que, con toda probabilidad, se trata de un ataque informático.

"Han atacado vuelos, supermercados y hasta hospitales. Es evidente que existe una estrategia. Quién está detrás es difícil de saber en este momento, pero los servicios de inteligencia están actuando para identificarlo", advirtió el ministro.

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