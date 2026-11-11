Meloni ve una estrategia para sembrar el caos en las alarmas de bomba en miles de escuelas

"Por ahora no hay ningún elemento que indique peligro. Estos mensajes no sirven para golpear, sino para asustar. Quienes los escriben buscan sobre todo nuestro miedo, días perdidos, la sospecha y el caos", dijo la gobernante en un vídeo.

Meloni reunió esta tarde a los ministros competentes en seguridad y a responsables de los servicios de inteligencia para analizar los avisos de bomba anónimos que habían afectado a unos 6.000 colegios del país, obligando a evacuar muchos de ellos.

Las alertas llegaron mediante un correo electrónico con dominio de Taiwán y firmado por un presunto Mikhail Antropov: "Me he preparado mucho para esto: matar a cada uno de vosotros. Acabo de dejar en vuestro edificio, dentro de una bolsa de plástico, un potente explosivo con un artefacto a distancia", se lee en el mensaje, divulgado por los medios locales.

Estas falsas alertas llegan después de que la semana pasada una acción similar afectara a decenas de vuelos en Europa o del caso de las cámaras frigoríficas manipuladas a distancia en numerosos supermercados de Europa, algunos también en Italia.

Meloni confirmó que no se ha encontrado ningún explosivo en las escuelas italianas y lamentó que hoy, para muchas familias, "haya sido una jornada de miedo y de malestar".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También recordó que las amenazas de bomba en escuelas también se han producido en Irlanda y en Reino Unido y, sobre la autoría de estas amenazas, subrayó que está siendo investigado por la magistratura italiana en colaboración con la justicia europea.

La primera ministra avanzó que "es posible" que mensajes parecidos lleguen de nuevo pero aseguró que "cada alarma seguirá siendo verificada una a una".

Por último, lanzó un mensaje a los italianos para pedirles que confíen en sus fuerzas de seguridad y sus instituciones y continúen con sus vidas.

"Quien ha hecho esto quería una nación detenida y atemorizada pero en cambio se encontrará una nación que mañana se levantará, acompañará a sus hijos a la escuela e irá a trabajar. Esa es la mejor respuesta que tenemos que dar", instó.

El Gobierno italiano ha convocado para mañana jueves una reunión con todos los partidos de la oposición para analizar estos hechos.

El ministro de Exteriores , Antonio Tajani, que ha denunciado la difusión en internet de sus datos privados, ha atribuido casos como las alertas en aviones o el de los frigoríficos a una "guerra híbrida" contra Europa y Occidente.