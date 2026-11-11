México aprueba presupuesto de 570.000 millones de dólares para 2027 con recorte electoral

El Presupuesto de Egresos de la Federación fue aprobado por 352 votos a favor, 130 en contra y ninguna abstención, tras una sesión de casi 20 horas en la que los legisladores rechazaron las propuestas de modificación presentadas por los distintos grupos parlamentarios.

El documento, remitido al Ejecutivo para su publicación, prevé un aumento del gasto de 442.804 millones de pesos (23.720 millones de dólares) respecto a 2026, en medio de los esfuerzos del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para reducir el déficit fiscal sin afectar sus programas sociales prioritarios.

Del total aprobado, el 69,9 % corresponde a gasto programable, destinado a financiar servicios públicos, programas gubernamentales e infraestructura, mientras que el 30,1 % restante incluye obligaciones como el pago de intereses de la deuda y transferencias a los gobiernos estatales.

Los programas prioritarios recibirán 1,02 billones de pesos (unos 54.929 millones de dólares), equivalentes al 2,6 % del producto interior bruto (PIB), mientras que la inversión pública ascenderá a 1,13 billones de pesos (60.726 millones de dólares).

Uno de los principales ajustes fue la reducción de 6.000 millones de pesos (321 millones de dólares) al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), recursos que se reasignarán a educación, medioambiente, búsqueda de personas desaparecidas, aviación civil y otros programas.

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De ese monto, 3.000 millones de pesos (161 millones de dólares) se destinarán al programa educativo La Escuela es Nuestra, 1.000 millones de pesos (54 millones de dólares) a medioambiente y 300 millones de pesos (16 millones de dólares) a la búsqueda de desaparecidos.

El presupuesto también contempla una reasignación de 6.500 millones de pesos (348 millones de dólares) para dos proyectos de abastecimiento de agua en Guadalajara, capital del occidental estado de Jalisco.

La aprobación ocurre mientras México busca avanzar en la reducción de su déficit fiscal, después del aumento del endeudamiento registrado en años recientes.

La Secretaría de Hacienda prevé que los requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia del déficit, se sitúen en el 3,9 % del PIB en 2027, frente a niveles superiores al 5 % en 2024.

Sin embargo, la organización independiente México Evalúa ha advertido de que, aunque el plan presupuestario representa avances en la consolidación fiscal, el ajuste todavía sería insuficiente para estabilizar la deuda pública y dependerá de una recaudación tributaria récord y de menores apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex).

El presupuesto entrará en vigor el 1 de enero de 2027.