ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
34º
Ahora
ver más
34º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-12
Min
26º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
11 de noviembre de 2026 - 15:05

México captura a líder de facción del Cartel de Sinaloa con orden de arresto en EE.UU.

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 11 nov (EFE).- Agentes federales mexicanos capturaron en Tijuana, Baja California, a un sujeto identificado como líder de una facción del Cartel de Sinaloa, quien está señalado por los delito de tráfico de personas y secuestros de migrantes y tiene un orden de arresto en Estados Unidos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En un comunicado, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de México, Omar García Harfuch, indicó este miércoles que el sujeto arrestado era José Alberto, alias Beto Leyva, integrante del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, lideres de la citada facción con presencia en los estados de Sinaloa, Baja California y Durango.

Medios locales y fuentes de seguridad indicaron que el sujeto arrestado se trata de José Alberto Leyva Acosta, quien tiene su zona de actividad en Choix y Los Mochis, Sinaloa y Tijuana, Baja California.

Además, opera negocios en Tijuana utilizados como operaciones fachada y centros de lavado de dinero para los hermanos Arzate, además de coordinar el tráfico de personas desde el corredor de Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California.

Según investigaciones, Leyva Acosta era un hombre de confianza de los hermanos Arzate García, quienes son responsables del tráfico de narcóticos, armas, contrabando de dinero en efectivo, operaciones de lavado de dinero, tráfico de personas, extorsión, secuestro y actos violentos en Sinaloa, Baja California y Durango.

También opera con una red dentro de los Estados Unidos que obtiene armas y vehículos robados que son proporcionados a la organización criminal para operaciones tácticas.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado "coordinaba el tráfico de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California, y está relacionado con secuestros de migrantes, por quienes se exigían pagos a sus familiares en Estados Unidos a cambio de su liberación".

También está ligado con negocios utilizados para lavar dinero de la citada organización delictiva y con una red dedicada a obtener armas y vehículos robados en Estados Unidos, donde cuenta con una orden de arresto vigente.

En 2007, Leyva Acosta fue arrestado por la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en California, por introducir de contrabando a extranjeros indocumentados y la orden federal de arresto activa fue emitida por el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos por no comparecer a procedimientos judiciales federales.

La SSPC indicó que la captura del presunto delincuente se dio luego de que autoridades locales intercambiaron de información con el Homeland Security Investigations (HSI, Investigaciones de Seguridad Nacional) de Estados Unidos, agencia de investigación criminal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En la captura participaron agentes de la SSPC y de las secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR).

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
03
Policiales
Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía
Ver más
04
Política
Juez explica por qué protegió los datos de familiares de Santiago Peña
Ver más
05
Política
Leite recupera Relaciones Exteriores y Lilian Samaniego cuestiona un supuesto compromiso de Barrios
Ver más

Te puede interesar