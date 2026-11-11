ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-12
Min
26º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
11 de noviembre de 2026 - 13:15

México conocía orden contra juez acusado de nexos con el narco detenido en Colombia

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 11 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este miércoles que su Gobierno tenía conocimiento de una orden de captura emitida por Estados Unidos contra el juez mexicano Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia por presuntamente recibir un soborno de dos millones de dólares para favorecer a un narcotraficante vinculado con el Cartel de Sinaloa.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Conocíamos que había salido una orden de aprehensión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionada sobre si las autoridades mexicanas tenían conocimiento de la investigación.

Sheinbaum señaló que Benítez Alcántara había salido de México antes de ser detenido en Colombia y remitió al gabinete de seguridad y al Poder Judicial para proporcionar mayores detalles sobre el caso.

"Él se fue fuera de México y fue detenido en Colombia, creo. Y pues ya que el gabinete de seguridad dé más información, o el propio Poder Judicial sobre este juez", expresó.

El juez federal, de 49 años, fue arrestado en el país suramericano a comienzos de noviembre, en una operación coordinada con las autoridades estadounidenses, que buscan su extradición para juzgarlo por nueve cargos relacionados con su presunta colaboración con una organización internacional de narcotráfico.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, Benítez Alcántara habría recibido dos millones de dólares a cambio de conceder la libertad bajo fianza y ordenar la excarcelación del canadiense Andrew Clark, considerado el segundo al mando de la organización criminal encabezada por el exdeportista olímpico Ryan Wedding.

La acusación sostiene que el juez aprovechó su cargo en Ciudad de México, donde tenía a su cargo procedimientos de extradición, para favorecer al presunto narcotraficante, cuya liberación ordenó el 24 de febrero de 2025.

Clark fue detenido nuevamente días después y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico y delitos violentos.

El caso también ha abierto investigaciones en México.

El Tribunal de Disciplina Judicial informó que el juzgador ya acumulaba cuatro procedimientos administrativos por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones y anunció una nueva investigación tras su detención.

La defensa de Benítez Alcántara ha negado las acusaciones de soborno y busca evitar su extradición a Estados Unidos, al sostener que cualquier responsabilidad por sus resoluciones judiciales debe determinarse ante las autoridades mexicanas.

El caso se produce en medio de la cooperación entre México y Estados Unidos contra las organizaciones criminales transnacionales, particularmente las vinculadas al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
03
Policiales
Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía
Ver más
04
Política
Juez explica por qué protegió los datos de familiares de Santiago Peña
Ver más
05
Política
Leite recupera Relaciones Exteriores y Lilian Samaniego cuestiona un supuesto compromiso de Barrios
Ver más

Te puede interesar