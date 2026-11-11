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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 20:10

México espera acuerdo siderúrgico con EE.UU. tras frenar importaciones asiáticas

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Ciudad de México, 11 nov (EFE).- México espera alcanzar un entendimiento con Estados Unidos para aliviar los aranceles al acero antes de que termine 2026, después de reforzar sus medidas contra las importaciones asiáticas y reducir un 30 % las compras siderúrgicas a países sin tratados comerciales, informó este miércoles el Gobierno mexicano.

Por EFE
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El subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, aseguró durante el Alacero Summit 2026 que las negociaciones con Washington continúan prácticamente a diario y que las autoridades estadounidenses se han mostrado receptivas a los planteamientos mexicanos.

“Nosotros confiamos que antes del cierre de año deberíamos tener buenas noticias para el país", afirmó ante periodistas, al anticipar posibles señales favorables desde la próxima semana, aunque sin confirmar un acuerdo.

Gutiérrez explicó que México concentra sus esfuerzos en reducir los aranceles impuestos por Estados Unidos bajo la sección 232 al acero, aluminio y automóviles, en el contexto de la revisión del tratado comercial entre ambos países y Canadá (T-MEC).

Precisó que actualmente alrededor del 80 % de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos ingresa sin aranceles, pero los sectores afectados por las restricciones estadounidenses siguen siendo una prioridad negociadora.

Por su parte, Altagracia Gómez, coordinadora del consejo asesor del Plan México, defendió que cualquier acuerdo debe representar un alivio efectivo para las industrias siderúrgica, de derivados del acero y automotriz, además de preservar el empleo nacional.

Como parte de sus argumentos ante Washington, México destaca las medidas contra la triangulación comercial y las importaciones de acero en condiciones consideradas desleales.

Gutiérrez informó que los nuevos aranceles a países sin tratados comerciales han frenado importaciones siderúrgicas por unos 13.000 millones de pesos (699 millones de dólares), durante nueve meses de aplicación.

Detalló que alrededor de 400 de las 1.463 fracciones arancelarias modificadas con aranceles a países asiáticos corresponden al acero y que más del 90 % de las fracciones siderúrgicas está sujeto a gravámenes de entre el 15 % y el 50 %.

Además, desde mediados de 2025, México suspendió o canceló registros de 1.092 molinos siderúrgicos de 17 países, principalmente asiáticos, restringiendo el ingreso potencial de 4,4 millones de toneladas anuales.

Estas acciones permitieron, según el funcionario, reducir un 80 % las importaciones de acero procedentes de Vietnam respecto a 2024.

México también impuso medidas antidumping sobre productos de China, Vietnam, Malasia, Italia, Japón y España.

Entre enero y octubre, recibió unos 230.000 avisos automáticos de importación de acero, de los cuales rechazó aproximadamente una cuarta parte por incumplimientos documentales.

Gutiérrez añadió que México ha identificado el origen de 2,4 millones de toneladas de acero mediante sistemas de trazabilidad, mientras Gómez anticipó ajustes a los programas para fortalecer la proveeduría nacional.

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