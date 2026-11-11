ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
35º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
30º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
11 de noviembre de 2026 - 01:20

México obtiene el aval de la ONU para delimitar una zona marítima cercana a EE.UU. y Cuba

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 10 nov (EFE).- El Gobierno mexicano anunció este martes que la ONU confirmó los límites exteriores de su plataforma continental extendida en una zona del Golfo de México, delimitada con Estados Unidos y Cuba, tras un proceso iniciado en 2011.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó en un comunicado que Naciones Unidas publicó las recomendaciones que avalan los límites propuestos por México en el denominado Polígono Oriental del Golfo de México.

"Este resultado consolida la plena certeza jurídica de México sobre los límites exteriores de su plataforma continental en el Golfo de México, donde ejerce derechos soberanos exclusivos para los fines de exploración y explotación de los recursos naturales del suelo y del subsuelo marinos", destacó la dependencia.

El reconocimiento no modifica las fronteras marítimas previamente negociadas con Estados Unidos y Cuba, precisó.

La plataforma continental extendida comprende áreas del suelo y subsuelo marinos situadas más allá de las 200 millas náuticas de la costa, sobre las que un Estado puede ejercer derechos de aprovechamiento de recursos naturales conforme al derecho internacional.

La decisión se produce tras un proceso iniciado en diciembre de 2011, cuando México presentó ante la ONU su solicitud para establecer los límites de esta zona marítima.

Las recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) fueron aprobadas en julio de 2026 y su resumen se publicó este martes, lo que permitió a México anunciar el carácter "definitivo y obligatorio" de los límites exteriores.

Como siguiente paso, el Gobierno mexicano depositará ante el secretario general de la ONU los mapas y las coordenadas que describen de manera permanente esos límites, para su registro y publicidad internacional.

En el proceso participaron especialistas de la SRE, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Secretaría de Marina, el Servicio Geológico Mexicano y Petróleos Mexicanos (Pemex).

El Golfo de México es un espacio geopolítico de soberanía compartida, recursos estratégicos y negociación trilateral entre México, Estados Unidos y Cuba.

En distintos momentos, los tres países han vinculado esa zona con el potencial de hidrocarburos, así como con intereses en pesca, turismo y protección ambiental.

Mientras que México ha insistido en que cualquier decisión unilateral de EE.UU. solo puede aplicarse a su propia plataforma continental y no al conjunto del Golfo, que abarca zonas marinas de las tres naciones.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Video: jóvenes marchan contra Salma Agüero y denuncian bloqueo policial
Ver más
02
Mundo
Piden postergar charla de Fernández Valdovinos en universidad de Londres por caso Ueno
Ver más
03
Economía
BCP con quórum mínimo tras renuncia de directores
Ver más
04
Nacionales
Factura de US$ 15.000 salpica a Amílcar Ferreira tras defender a Ueno Bank antes de su caída
Ver más
05
Nacionales
Unión de Jubilados exige un “cambio total” en el IPS
Ver más

Te puede interesar