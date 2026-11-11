Ministro de Ecuador confirma que militares ingresaron a vivienda de alcaldesa

Reimberg explicó que una patrulla militar, "en cumplimiento de la tarea de dar seguridad a la provincia", ingresó en la vivienda luego de "ver a una persona que estaba rodeada de personal fuertemente armado, vestidos de civil".

"Obviamente llamaron la atención las armas que estaban siendo utilizadas, por esas razones Fuerzas Armadas intervino", indicó en la televisión Teleamazonas.

Señaló que en el lugar encontraron un arma sin la documentación correspondiente.

Asimismo, reveló que en un teléfono hallaron fotos con ciertos mensajes "que están siendo investigados" y también fotos de fusiles.

Además encontraron una credencial de la pareja sentimental de la alcaldesa, que correspondía a una compañía de seguridad y que señalaba que "servía para dar protección VIP, lo cual está prohibido por la ley".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado sábado, Aquino indicó que durante la madrugada "un grupo de personas armadas, vestidos con uniformes militares", ingresó en su domicilio.

"No se informó sobre los motivos del procedimiento, ni se evidenció la presencia de un fiscal o de agentes de la Policía Nacional que explicaran las razones de dicha actuación", señaló entonces la funcionaria en un comunicado.

Aquino, que no se encontraba en su domicilio al momento del hecho, relató que esas personas preguntaron por ella, por su esposo y por sus hijos, y anotó que las personas vestidas de militar no permitieron que se realizaran grabaciones de lo sucedido.

En la vivienda se encontraba su suegra, quien, debido al impacto emocional de lo ocurrido, debió ser hospitalizada, indicó al agregar que uno de sus sobrinos fue agredido físicamente.

"Estas personas se retiraron del lugar sin llevarse ninguna pertenencia", aseveró.

Aquino dijo que no habían recibido información oficial sobre la existencia de una posible orden judicial o documentación que justifique esta intervención, "situación que genera profunda preocupación e incertidumbre", apuntó.

"Rechazo categóricamente cualquier acto de violencia, intimidación o abuso que atente contra la tranquilidad, la dignidad y la integridad de las personas", anotó.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.