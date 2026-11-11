ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-12
Min
26º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
11 de noviembre de 2026 - 11:35

Ministro de Ecuador confirma que militares ingresaron a vivienda de alcaldesa

Imagen sin descripción

Quito, 11 nov (EFE).- El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, confirmó este miércoles que un grupo de militares ingresó el pasado sábado a la vivienda de la alcaldesa de la provincia de Santa Elena, María del Carmen Aquino, quien rechazó entonces la medida -según dijo- sin presencia de la Fiscalía.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Reimberg explicó que una patrulla militar, "en cumplimiento de la tarea de dar seguridad a la provincia", ingresó en la vivienda luego de "ver a una persona que estaba rodeada de personal fuertemente armado, vestidos de civil".

"Obviamente llamaron la atención las armas que estaban siendo utilizadas, por esas razones Fuerzas Armadas intervino", indicó en la televisión Teleamazonas.

Señaló que en el lugar encontraron un arma sin la documentación correspondiente.

Asimismo, reveló que en un teléfono hallaron fotos con ciertos mensajes "que están siendo investigados" y también fotos de fusiles.

Además encontraron una credencial de la pareja sentimental de la alcaldesa, que correspondía a una compañía de seguridad y que señalaba que "servía para dar protección VIP, lo cual está prohibido por la ley".

El pasado sábado, Aquino indicó que durante la madrugada "un grupo de personas armadas, vestidos con uniformes militares", ingresó en su domicilio.

"No se informó sobre los motivos del procedimiento, ni se evidenció la presencia de un fiscal o de agentes de la Policía Nacional que explicaran las razones de dicha actuación", señaló entonces la funcionaria en un comunicado.

Aquino, que no se encontraba en su domicilio al momento del hecho, relató que esas personas preguntaron por ella, por su esposo y por sus hijos, y anotó que las personas vestidas de militar no permitieron que se realizaran grabaciones de lo sucedido.

En la vivienda se encontraba su suegra, quien, debido al impacto emocional de lo ocurrido, debió ser hospitalizada, indicó al agregar que uno de sus sobrinos fue agredido físicamente.

"Estas personas se retiraron del lugar sin llevarse ninguna pertenencia", aseveró.

Aquino dijo que no habían recibido información oficial sobre la existencia de una posible orden judicial o documentación que justifique esta intervención, "situación que genera profunda preocupación e incertidumbre", apuntó.

"Rechazo categóricamente cualquier acto de violencia, intimidación o abuso que atente contra la tranquilidad, la dignidad y la integridad de las personas", anotó.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
03
Nacionales
Factura de US$ 15.000 salpica a Amílcar Ferreira tras defender a Ueno Bank antes de su caída
Ver más
04
Política
Juez explica por qué protegió los datos de familiares de Santiago Peña
Ver más
05
Policiales
Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía
Ver más

Te puede interesar