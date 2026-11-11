Morales tacha de narco al ministro boliviano de Gobierno que lo acusó de "jefe de cartel"

Morales (2006-2019) dijo a los medios en el Trópico de Cochabamba que "hay que cambiar" de nombre "al ministro de Gobierno" y que "en vez de Marco Antonio Oviedo, debería llamarse Narco Antonio Oviedo",

"Si fuera yo jefe del cartel del Chapare (el Trópico de Cochabamba), él (Oviedo) tendría que ser mi empleado. Y saben por qué digo eso", ironizó Morales sin dar mayores detalles.

La semana pasada, el también líder cocalero sostuvo que Oviedo "está perseguido por narco por el 'imperio'" y cuestionó por qué ese ministro no viaja a Estados Unidos.

En una entrevista con la radio local Erbol, el ministro de Gobierno sostuvo este miércoles que Morales es el "jefe de un cartel" y le acusó de liderar "toda la producción" de droga que sale del Trópico de Cochabamba, que también es una de las principales zonas productoras de hoja de coca en Bolivia.

Según Oviedo, esto permitió a Morales "financiar" las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, con los que sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al exgobernante exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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"¿Quién mandó a hacer los bloqueos?, ¿quién mandaba el dinero desde el Trópico? En el Trópico no se mueve ni una mosca si no lo ordena Evo Morales", sostuvo Oviedo.

Ese conflicto dejó dieciséis personas fallecidas, la mayoría por falta de atención médica como consecuencia de los cortes de rutas, y pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.

En medio del conflicto, Morales dijo públicamente que a Paz le quedaban "dos caminos", "militarizar" el país o llamar a elecciones en noventa días "para evitar conflictos con muertos y heridos".

La Fiscalía abrió una investigación penal contra el exmandatario por alzamiento armado y terrorismo, acusado de liderar las protestas y bloqueos contra el Gobierno, y actualmente hay una orden de captura en su contra dentro de esa causa.

A esto se suma una orden de detención previa contra Morales, dentro de una investigación por el delito de trata agravada de personas, en la que se le acusa de presuntamente mantener una relación con una menor de edad cuando ejercía la Presidencia y con quien supuestamente tuvo un hijo en 2016.

Por esa denuncia, Morales no ha salido del Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024 y sus seguidores permanecen en una vigilia constante en esa zona para evitar que sea capturado.