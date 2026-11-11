Muere el embajador ruso en Estados Unidos Alexandr Dárichev

"La dirección y el personal del Ministerio de Exteriores de Rusia anuncian con profundo pesar el repentino fallecimiento de Alexandr Dárichev, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación Rusa ante Estados Unidos, ocurrido el 11 de noviembre a la edad de 66 años", señala la nota oficial.

El comunicado destaca que Dárichev era "un diplomático excepcional, un líder experimentado, un buen amigo y un mentor".

"Profesional de primer nivel y brillante experto en asuntos estadounidenses, Alexandr Dárichev desempeñó un papel fundamental en una de las áreas más importantes de la política exterior rusa", concluye la nota.

Dárichev era hijo del que fue consejero de la embajada rusa en Hungría, Nikita Dárichev, y comenzó su propia carrera diplomática en la década de los 1990.

Trabajó durante largos períodos en la embajada rusa en Estados Unidos y también encabezó la misión diplomática de su país en Canadá.

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Dárichev fue además subdirector del Departamento de América del Norte en el Ministerio de Exteriores ruso.

En marzo de 2025, en el marco de un acercamiento entre Rusia y Estados Unidos tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, fue nombrado jefe de la misión diplomática rusa en Washington, ocupando un cargo que se mantenía vacante desde octubre de 2024.