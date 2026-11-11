Mujeres tienen igualdad en representación pero no en poder en el Legislativo de Bolivia

El senador Diego Ávila y el diputado Roberto Castro, ambos del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), volverán a ocupar las presidencias de las Cámaras Alta y Baja, respectivamente, en la gestión 2026-2027, mientras que el vicepresidente del país, Edmand Lara, lidera a su vez la Asamblea Legislativa.

En las directivas del Senado y de Diputados, que juntas suman 13 puestos, las segundas vicepresidencias y dos secretarías en cada Cámara están a cargo de parlamentarias mujeres.

Es decir, seis espacios están ocupados por mujeres, frente a los siete que ocuparon las parlamentarias en las directivas en el año legislativo 2025-2026, dijo a EFE la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez.

Sánchez mencionó que si bien las parlamentarias constituyen la mayoría en la actual Asamblea Legislativa al ocupar el 52,4 % de los escaños, se ve "con mucha preocupación que por segundo año consecutivo, ninguna mujer está presidiendo las Cámaras".

"Si bien numéricamente estamos presentes, ¿cuál es el poder real que tienen las mujeres a la hora de decidir?" cuestionó la activista, cuya entidad agrupa a más de una treintena de organizaciones defensoras de la igualdad.

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Sánchez indicó que a nivel mundial, la media de mujeres en escaños parlamentarios es del 27,5 %, porcentaje superado "por mucho" en Bolivia, que actualmente ocupa el cuarto lugar en el mundo en cuanto a la participación femenina en el Legislativo.

No obstante, "en el mundo, el 19,9 % de los legislativos están presididos por mujeres", lo que no ocurre en Bolivia.

Históricamente, solo nueve mujeres presidieron alguna de las Cámaras en Bolivia, la primera fue Lidia Gueiler, quien lideró la de Diputados entre agosto y noviembre de 1979.

Gueiler también fue la primera mujer que llegó a la Presidencia de Bolivia y la segunda del continente, tras suceder en noviembre de 1979 al militar golpista Alberto Natusch Busch que estuvo dos semanas en el cargo.

La Cámara Baja boliviana también fue conducida por Norah Soruco (2005-2006), del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y por las legisladoras del Movimiento al Socialismo (MAS) Rebeca Delgado (2012-2013), Betty Tejada (2013-2014) y Gabriela Montaño (2015-2019), quien también lideró el Senado entre 2012 y 2014.

Mientras que la primera mujer que presidió el Senado fue Mirtha Quevedo (2002-2003), del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

En la Cámara Alta también estuvieron Ana María Romero (enero a octubre de 2010), Adriana Salvatierra (enero a octubre de 2019) y Eva Copa (2019-2020), todas del MAS.

Un análisis del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer muestra que desde 1995 hasta la actual legislatura, "las mujeres ocuparon el 27,68 % de los cargos directivos en Diputados y el 27,08 % en el Senado".

"La democracia paritaria exige igualdad no solamente en la representación, sino en el ejercicio de poder. Y lo que nos están mostrando los datos, lamentablemente, es que todavía estamos lejos", lamentó Sánchez.

Para la activista, la ausencia de legisladoras en las presidencias camarales "no es porque a las mujeres les falte capacidad" y consideró que son decisiones que toman las cúpulas de las fuerzas políticas que "no ven la importancia de incluir a más mujeres en estos espacios".

Mencionó que en el último año, algunas legisladoras han sufrido "violencia y acoso político (...) por el hecho de plantear sus opiniones", o por hacer gestión.

Sánchez consideró que esto plantea la necesidad de cuestionar "cómo se fortalece una participación real de las mujeres" desde las mismas organizaciones políticas, por ejemplo, en la elección de candidatos o en la reacción ante casos de acoso y violencia política.

A su juicio, el proceso iniciado por el órgano electoral para una reforma en este ámbito supone "una oportunidad para profundizar estos cambios" iniciados con la paridad numérica.