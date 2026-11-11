Netanyahu insiste en que fin de la ayuda militar de EEUU a Israel está acordado con Trump

En un comunicado, la oficina de Netanyahu se refiere a las palabras hace una semana de Trump, cuando habló de la interrupción de los casi 4.000 millones de dólares anuales que Estados Unidos destina en ayuda militar a Israel, al considerar que el país "ya no necesita" esa asistencia por su prosperidad económica.

El líder opositor israelí Gadi Eisenkot, encargado de formar Gobierno tras las elecciones en Israel, acusó entonces a Netanyahu de poner en peligro la relación estratégica del país con Estados Unidos y exigió explicaciones a la ciudadanía sobre los cambios en el marco de cooperación entre ambos países.

"La iniciativa conjunta del primer ministro Netanyahu y el presidente estadounidense Trump demuestra la solidez de la alianza entre ambos países y su capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes", defiende la oficina del primer ministro en funciones en su comunicado de este miércoles.

Y añade que "Israel cuenta con una economía fuerte y estable", y que ambos países "están dando un paso significativo para pasar de la ayuda a la colaboración".

La nota recuerda que Netanyahu ya habló del asunto en mayo durante una entrevista a la CBS, cuando dijo que quería reducir gradualmente la ayuda financiera militar estadounidense "hasta cero", un proceso que planteó completar en un plazo de diez años.

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Este lunes, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó en París que Trump quiere que la financiación militar estadounidense a Israel termine "lo antes posible". La nota de la oficina de Netanyahu pone de relieve que Rubio también expresó ese día que esta medida la propuso Israel.