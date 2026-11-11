Noboa: EEUU investiga a exasambleísta detenido en Panamá por presunto tráfico de armas

Estrada Medranda fue detenido a inicios de mes en el país centroamericano junto a su padre Jaime Estrada Bonilla, exalcalde de Manta (2009-2014), y actual candidato a esa dignidad en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Como parte de esa operación, que investiga delitos relacionados con el narcotráfico, se detuvo a inicios de mes en Ecuador a tres personas, una de ellas Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram (agosto 1996-febrero 1997).

Noboa puntualizó este miércoles en una entrevista con radio Centro, de Guayaquil, que el caso que involucra a Estrada es una acusación del Distrito Sur de Nueva York.

En el caso se indagan cargos por narcotráfico, con hasta diez años de prisión; posesión ilegal de armas, y "el más grave", que puede acarrear cadena perpetua, es la distribución ilegal de ametralladoras, detalló Noboa.

Explicó que -de acuerdo a la investigación- el entramado consistía en que "se mandaba droga, se importaba las armas, en eso estaba involucrado Jacobo Bucaram, según el fiscal, y el que distribuía las armas a los GDO (Grupos de Delincuencia Organizada) de manera local (...) era Jaime Estrada hijo".

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Agregó que, según las investigaciones, en los últimos cuatro años se distribuyó "un alto número de armas largas a GDOs en Ecuador".

El gobernante recordó que Estrada hijo fue candidato a la alcaldía de Manta en 2022 cuando ganó Agustín Intriago, quien posteriormente fue asesinado "con armas largas", y apuntó que "desde 2022 hasta ahora han habido más de 3.600 homicidios solo en la provincia de Manabí, mucho de ellos con armas largas".

Anotó que las armas no se quedan solo en la provincia de Manabí sino que se distribuyen a Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Santa Elena y Guayas, las provincias más afectadas por la violencia en los últimos años.

Esas provincias forman parte de las ocho en las que este miércoles se renovó el estado de excepción por treinta días para combatir la inseguridad.