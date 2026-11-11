Nueva Delhi despliega 200 cañones antiniebla para combatir la extrema contaminación

"El Departamento de Obras Públicas de Delhi trabaja activamente en el control del polvo en varias zonas afectadas utilizando más de 200 cañones antiesmog", informó el organismo en su cuenta oficial de X.

Estos dispositivos, instalados sobre camiones, pulverizan pequeñas gotas de agua para atrapar el polvo suspendido en el aire y favorecer que se deposite en el suelo. Su efecto se concentra en las zonas donde operan y no elimina las emisiones contaminantes en su origen.

Según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), el índice oficial de calidad del aire de Nueva Delhi se situaba este miércoles en 316 puntos, dentro de la categoría "muy mala".

Por su parte, la plataforma independiente AQI.in registró el pasado lunes un índice de 666 puntos, el más alto para un 9 de noviembre en los cinco años que compara su serie histórica. Esta plataforma utiliza una metodología basada en la escala estadounidense, distinta de la oficial india, por lo que ambas cifras no son directamente comparables.

El investigador del Instituto Indio de Tecnología de Delhi (IIT Delhi) Vikram Singh explicó a EFE que la solución a largo plazo pasa por identificar las principales fuentes de contaminación y reducir sus emisiones, en lugar de intentar limpiar el aire una vez contaminado.

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Por su parte, el Tribunal Supremo indio exigió a Delhi y a los estados vecinos de Haryana, Uttar Pradesh y Rajastán que detallen las medidas adoptadas para reducir las emisiones del tráfico y controlar la circulación de vehículos contaminantes.

En una resolución del 6 de noviembre, el máximo tribunal concedió dos semanas a las administraciones para presentar información sobre las actuaciones realizadas y sus planes para combatir la contaminación de vehículos.

La capital mantiene además activo el tercer nivel de su plan de emergencia ambiental (GRAP III), que restringe determinadas obras de construcción y la circulación de los vehículos más contaminantes.