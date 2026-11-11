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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 08:25

Nueva Delhi guarda fotos de su cielo azul antes de que desaparezca por la contaminación

Imagen sin descripción

Nueva Delhi, 11 nov (EFE).- Dos jóvenes investigadores indios han comenzado a reunir fotografías del cielo azul de Nueva Delhi en un archivo colectivo que busca preservar la imagen de una ciudad cada vez más cubierta por la contaminación, en medio de uno de los episodios de polución más graves de las últimas semanas.

Por EFE
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"¿Recuerdas un cielo despejado en Delhi? Estamos documentando lo que aún queda", anunciaron Atishay Khanna y Adwitiyaa Pramanik al presentar 'The Last Blue Sky' (El último cielo azul), una iniciativa impulsada desde su colectivo de diseño urbano Ministry of All Transport Ever.

"En una ciudad contaminada no puedes ver el cielo porque está completamente gris. Poco a poco, la gente olvida cómo es el cielo y ya no se ve azul", explicó a EFE Khanna, uno de los fundadores del proyecto.

La iniciativa invita a los habitantes de la capital india a recuperar de sus teléfonos fotografías en las que todavía se distingue un cielo despejado y compartirlas en un archivo digital abierto, con imágenes actuales y de años anteriores tomadas en distintos puntos de la ciudad.

"Es un archivo de algo que fue, algo que existió y que ya no existe, un cielo azul", señaló el investigador.

El proyecto coincide con una nueva crisis de contaminación en Nueva Delhi, agravada por los fuegos artificiales de Diwali, que esta semana dispararon las concentraciones de partículas nocivas y llevaron el índice oficial de calidad del aire a niveles considerados peligrosos incluso para personas sanas.

La contaminación constituye un problema recurrente en la capital india, especialmente durante el invierno, cuando las emisiones del tráfico, las industrias y la quema de biomasa se acumulan bajo condiciones meteorológicas que dificultan su dispersión.

Aunque la concentración media anual de partículas finas PM2,5 disminuyó en Delhi entre 2016 y 2025, los niveles siguen superando ampliamente las recomendaciones sanitarias internacionales.

Khanna considera que los habitantes han terminado por acostumbrarse a una situación que no debería ser normal.

"Creo que el cielo azul solo existe en Delhi unos 40 o 45 días de los 365 del año. Los demás días simplemente está gris. Se ha normalizado tanto en nuestra mente", afirmó.

El joven también cuestiona las respuestas de las autoridades a una crisis que se repite cada invierno.

"Estamos realmente agotados de la palabrería política. Cada año algún gobierno hace una promesa, luego se olvidan de ella y simplemente pasamos página", lamentó.

Para Khanna, la contradicción resulta difícil de explicar fuera de su país.

"Es muy absurdo si se lo explicas a alguien que no es de la India, porque allí ni se plantean problemas como tener aire limpio y agua limpia. Pero aquí ni siquiera tenemos un buen aire para respirar", concluyó.

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