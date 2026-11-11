Ocho muertos provoca un nuevo bombardeo del Gobierno colombiano contra el Clan del Golfo

"Ayer autoricé un bombardeo contra el Clan del Golfo en Antioquia. ¡Abatido alias 'Negro Perea', uno de los diez cabecillas prioritarios del país!", escribió este miércoles el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en su cuenta de X.

El Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea ejecutaron la operación denominada Nehemías, en la zona rural de Tarazá (Antioquia), contra el grupo Manuel Alexander Ariza Gutiérrez del Clan del Golfo.

"El resultado preliminar: ocho dados de baja, entre ellos Haminton Mosquera, alias ‘Negro Perea’, cabecilla principal de esta estructura, con más de 20 años de trayectoria criminal", detalló el mandatario.

Según las autoridades, Haminton Mosquera estaba acusado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra la Fuerza Pública, incluido el asesinato de un patrullero en Tarazá en 2025.

Como resultado de la operación, también fueron incautados cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación.

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Además, el bombardeo destruyó un campamento que se utilizaba supuestamente para coordinar actividades criminales.

"A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos", apuntó De la Espriella.

Este es el octavo bombardeo contra grupos armados ilegales desde que el mandatario asumió el poder el pasado 7 de agosto.

Esta táctica militar continúa en medio de una polémica por la posibilidad de afectar a niños, niñas y adolescentes reclutados, al considerar que ya se registran al menos ocho menores de edad muertos en medio de estos operativos, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La controversia por los bombardeos comenzó tras el segundo operativo de este tipo realizado a finales de agosto en el departamento del Guaviare (sur), en el que tres de los diez muertos fueron menores de edad, dos de quince años y uno de dieciséis.