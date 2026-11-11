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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 06:00

Ola de ataques e incendios deja un muerto en Bangladés en medio de protestas por Hasina

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Nueva Delhi, 11 nov (EFE).- Al menos una persona murió y varias resultaron heridas en una ola de ataques con explosivos caseros e incendios de vehículos en Bangladés, en medio de las protestas y bloqueos de partidarios de la derrocada primera ministra Sheikh Hasina ante su anunciado regreso del exilio en la India.

Por EFE
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La portavoz de la Jefatura de Policía, Kamarum Munira, confirmó a EFE que entre el 7 y el 9 de noviembre se registraron explosiones en 27 puntos del país y fueron incendiados 19 autobuses, unos incidentes que dejaron 29 detenidos y 11 causas abiertas.

Según el diario bangladesí Prothom Alo, al menos 22 vehículos fueron incendiados y se registraron explosiones en 28 lugares de Daca y otros seis distritos entre el lunes y el martes.

Un funcionario del Servicio de Bomberos confirmó además a EFE que al menos 13 autobuses fueron incendiados el martes, mientras que otro autobús y un tren fueron atacados este miércoles.

La víctima mortal es un conductor de autobús que falleció después de que desconocidos prendieran fuego a su vehículo mientras dormía en su interior, durante la madrugada del martes en el distrito central de Faridpur, según confirmó a periodistas el jefe policial Shahriar Mohammad Miaji.

El Gobierno y partidos políticos bangladesíes responsabilizan de los ataques a sectores vinculados con la Liga Awami, la antigua formación gobernante de Hasina, aunque no se ha establecido la autoría de todos los incidentes.

La Liga Chhatra, el ala estudiantil ilegalizada del partido, ha convocado bloqueos en todo el país. Imágenes difundidas por medios locales muestran a sus activistas quemando neumáticos para cortar carreteras y bloqueando accesos a instituciones públicas.

Pese a la violencia, el ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, restó importancia el martes al deterioro de la seguridad y aseguró que el incendio nocturno de "uno o dos autobuses abandonados" no basta para desestabilizar la situación política del país.

Hasina permanece en la India desde agosto de 2024, cuando un levantamiento popular puso fin a sus 15 años en el poder. Condenada a muerte en ausencia en 2025 por la represión de aquellas protestas, que dejó hasta 1.400 muertos según la ONU, ha anunciado su intención de regresar a Bangladés en diciembre.

Sus abogados solicitaron esta semana un nuevo pasaporte y un documento de identidad, mientras Daca mantiene su exigencia de extradición a Nueva Delhi.

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