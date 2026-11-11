ONG denuncia 389 eventos represivos contra mujeres familiares de presos políticos en Cuba

En su informe Mujeres que sostienen la lucha, la organización cita que siete de cada diez de esos eventos (271) afectaron a 59 madres, esposas, hermanas e hijas de personas encarceladas tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J).

"Las formas más frecuentes son las citaciones e interrogatorios (102 eventos), las amenazas (87), las detenciones arbitrarias (77) y la vigilancia o el sitio policial de sus viviendas (69)", refiere.

Además señala que "en 66 eventos las represalias se produjeron en el contexto de las visitas a prisión: detenciones a la entrada o salida de los penales, retención de alimentos y medicamentos, correspondencia confiscada y visitas negadas como castigo".

La ONG, con sede en México, menciona "22 eventos", en los que "la persona privada de libertad fue usada como rehén: los agentes amenazaron con trasladarla lejos o con represalias en prisión si su familiar continuaba denunciando".

Asimismo denuncia que los casos de "al menos seis mujeres pasaron de acompañar a un familiar preso a ser procesadas o encarceladas ellas mismas" y "una fue condenada a 14 años de prisión".

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Observa que durante el periodo, "la represión se activa ante actos concretos de defensa" como "denuncia en redes sociales, asistencia a misas por las personas presas, reuniones entre familias y encuentros con representantes diplomáticos".

Justicia 11 considera que los hechos documentados configuran "el incumplimiento de las obligaciones estatales de proteger el vínculo familiar, garantizar un trato digno a las personas visitantes" y "proteger a las familiares contra todo tipo de represalias por sus denuncias".

Además sostiene que "la vulneración de derechos" de estas mujeres "exige documentación, reconocimiento y respuesta".