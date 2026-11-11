Organismos de DDHH condenan ataque contra medio de comunicación RCN en suroeste colombiano

"Rechazamos el atentado con explosivos contra la sede de RCN en Cali esta madrugada (...) Atacar un medio pone en peligro a quienes informan y amenaza el derecho ciudadano a recibir información", afirmó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia en su cuenta de X.

La organización exigió a la Fiscalía esclarecer los hechos e identificar a los autores y "su relación con la labor periodística".

"Nuestra solidaridad con el equipo de RCN en Cali. Un atentado contra una sede periodística intimida a toda la prensa y afecta el derecho de la ciudadanía a informarse. La respuesta estatal debe garantizar que puedan seguir trabajando sin temor a nuevos ataques", enfatizó la FLIP.

El atentado con explosivos se perpetró alrededor de las 03:35 hora local (08:35 GMT) y ocasionó daños materiales en la fachada del medio de comunicación, informó el Ministerio de Defensa al tiempo de señalar que comenzó una investigación para esclarecer el ataque.

Por su parte, la defensora del pueblo de Colombia, Iris Marín, manifestó su respaldo y solidaridad con los funcionarios de RCN.

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"Inaceptable ataque contra el derecho internacional humanitario que compromete la libertad de prensa de nuestro país. La violencia de las armas puede causar miedo, pero nunca respeto ni dignidad", enfatizó Marín.

Además, la defensora puso a disposición del Ministerio del Interior, el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Cali las recomendaciones del Sistema de Alerta Temprana que elaboró la entidad sobre la zona y el suroeste del país para que se puedan "proteger a la población".

La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) recordó que este hecho se perpetra tres días después de que RCN, Caracol Televisión y Caracol Radio, entre otros medios de comunicación, recibieran información de supuestos planes para atentar contra sus sedes.

"La violencia amenaza con silenciar al periodismo. Exigimos investigar los ataques y proteger a sus periodistas", indicó Reporteros Sin Fronteras en su cuenta de X.