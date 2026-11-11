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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 11:50

Ortega cumple 81 años más ausente de la vida pública y delegando en Rosario Murillo

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San José, 11 nov (EFE).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que reapareció esta semana en público tras más de dos meses de ausencia, cumple este miércoles 81 años de edad con tres décadas en el poder, mientras en medio de dudas sobre su salud delega cada vez más en su esposa, la copresidenta Rosario Murillo.

Por EFE
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El octogenario mandatario reapareció el lunes para rendir un homenaje a uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Carlos Fonseca Amador (1936-1976), en un acto oficial de 25 minutos en el que caminó a marcha lenta, con pasos cortos, y de la mano de Murillo.

Con un ramo de flores que confundió con un micrófono, dibujó una leve sonrisa y habló de forma lacónica: "Carlos: aquí están los jóvenes, los que jamás olvidarán, los que jamás te traicionarán, los que siempre te serán leales hasta la muerte".

La última aparición pública de Ortega había sido el 2 de septiembre pasado cuando presidió el acto central por el 47 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua.

La plataforma Confidencial documentó que "este es el período más largo sin apariciones que ha tenido el mandatario, pero sobre todo, marca un patrón de desaparición cada vez más prolongado", y aseguró de que durante 2026 "sus salidas se han reducido a menos de la mitad que en años previos".

Entre 2018 y 2025 el veterano gobernante promedió 26 apariciones públicas entre enero y octubre de cada año. Sin embargo, en ese mismo período de 2026 solo ha tenido 11 actos públicos, según Confidencial.

En medio de su prolongada ausencia, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó en primera legislatura, de dos necesarias, una reforma constitucional que elimina la figura de vicepresidente y en su lugar crea la de "designados presidenciales", quienes serán nombrados por los copresidentes de la República.

El Parlamento está supeditado al Gobierno de Nicaragua que copreside el matrimonio formado por Ortega y Murillo.

Para el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado, Félix Maradiaga, esa nueva reforma constitucional, la tercera en los últimos tres años, está encaminada a allanar el camino a la "sucesión dinástica".

La última reforma tiene un fondo evidente y es que "Daniel Ortega tiene una edad avanzada, un deterioro físico visible y un declive cognitivo que ya nadie en el poder puede disimular", argumentó en una declaración Maradiaga, quien fue excarcelado y expulsado a Estados Unidos por las autoridades nicaragüenses el 9 de febrero de 2023 junto a otras 221 personas.

"Rosario Murillo sabe que ese momento llegará y no ha encontrado la fórmula para heredar el poder sin fracturar al partido. El nombre de Laureano Ortega Murillo (hijo de la pareja presidencial) en la lista de posibles designados confirma lo que todos sospechábamos: no buscan continuidad institucional, buscan una sucesión dinástica", alegó.

Para el académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Carlos Murillo, es la copresidenta Murillo la que toma las decisiones en Nicaragua, porque, según dijo a EFE, Ortega "en este momento está bastante enfermo".

Ortega llega a los 81 años delegando paulatinamente el poder a Murillo, de 75 años, y a sus hijos, principalmente a Laureano, encargado de las relaciones con China y Rusia y considerado como el 'delfín' por sectores de la oposición.

"La dictadura avanza con prisas en la sucesión dinástica, específicamente trasladando el poder de Daniel Ortega a Rosario Murillo; pero, considerando que Murillo es una figura que goza de una muy baja o nula legitimidad entre sus propias filas e incluso su círculo más cercano de leales, se ha dado a la tarea de conseguirla a toda costa en el menor tiempo posible", argumenta ese centro de pensamiento.

Esa enmienda constitucional, que está previsto que sea ratificada el 18 de enero de 2027 para entrar en vigor, prohíbe explícitamente la participación en procesos electorales a cualquier ciudadano que sea calificado por las autoridades como "traidor a la patria" y amplía a siete años el mandato presidencial.

Ortega, un exguerrillero sandinista de 81 años que gobierna el país desde 2007, es la persona que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con 30 años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990.

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