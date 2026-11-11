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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 19:35

París promete más sanciones europeas a Rusia tras prohibiciones a periodistas y diputados

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París, 11 nov (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, prometió este miércoles más sanciones contra Rusia después de que Moscú haya negado la entrada al país a dos periodistas y a dos diputados franceses.

Por EFE
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En un mensaje en su cuenta de X, Barrot criticó la decisión de las autoridades rusas de no permitir el acceso a los periodistas Ariane Chemin de Le Monde y Paul Gogo de Ouest France, así como a los diputados Arthur Delaporte y Sacha Houlié.

Para él, eso se explica porque los cuatro "se han ilustrado protegiendo nuestra democracia contra las tentativas rusas de injerencia en nuestro debate público".

Hizo notar que el hecho de que Moscú lo haya presentado como una respuesta a la expulsión de Francia el pasado mes de julio de la periodista rusa Xenia Fiódorova, acusada de ser una propagandista del Kremlin, confirma "los vínculos que tiene con las autoridades rusas".

Añadió que por parte europea la posición es "clara", ya que desde que en 2022 los parlamentarios rusos han venido dando su apoyo a la "guerra de agresión contra Ucrania", no se les permite entrar en la Unión Europea, y "desde el lunes adoptaremos nuevas sanciones europeas contra Rusia".

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