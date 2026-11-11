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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 14:05

Partido de Machado denuncia que policías limitan visitas a abogado en arresto domiciliario

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Caracas, 11 nov (EFE).- El partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, denunció este miércoles que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) limitan las visitas en su casa al abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la mayor coalición opositora, quien permanece en arresto domiciliario desde febrero pasado.

Por EFE
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VV publicó un video en el que la esposa de Rocha, María Constanza Cipriani, asegura, junto a funcionarios policiales, que se le indicó que no podía entrar nadie que "no estuviera autorizado por la comandancia".

"Yo le pregunto: ¿dónde está aquí la prohibición de visita? ¿Usted dice que esta orden la dio un tribunal? Usted me tiene que traer la orden del tribunal", dijo Cipriani al funcionario policial, mientras sostenía un papel.

Rocha fue uno de los críticos más firmes del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, al cuestionar a esta institución por proclamar la victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, sin publicar los resultados detallados.

El abogado rechazó, además, la convalidación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), institución que confirmó los resultados proclamados del CNE a favor de la reelección de Maduro, en medio de cuestionamientos a esta victoria dentro y fuera de Venezuela.

Días antes de ser detenido, en agosto de 2024, el opositor dijo que el procedimiento de convalidación del TSJ "no existe" en las leyes de Venezuela y que "nadie cree" en el CNE.

Su liberación de prisión, pero con arresto domiciliario, se dio en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en enero pasado, luego de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

Rocha ha recibido varias visitas en su casa, incluyendo la de Machado en octubre pasado y la de la historiadora, ensayista y periodista polaco-estadounidense Anne Applebaum en septiembre.

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