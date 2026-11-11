Percepción ciudadana sobre libertad de expresión en Costa Rica mejora tras cuatro años

La proporción de quienes están "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con que la libertad de expresión está en riesgo descendió del 73,4 % en 2025 al 54,7 % en 2026, destaca la cuarta Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación.

El estudio fue elaborado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), en alianza con el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (Ciep), adscritos a la Universidad de Costa Rica.

En contraste, el porcentaje de personas que se declara "en desacuerdo" o "muy en desacuerdo" con dicha afirmación pasó del 22,8 % en 2025 al 41,5 % en 2026.

Por su parte, la proporción de ciudadanos que opina que ejercer el periodismo en Costa Rica es peligroso aumentó en cada medición hasta alcanzar el nivel más alto registrado: pasó del 48,3 % en 2023 al 54,8 % en 2025 y al 58,1 % en 2026. El desacuerdo con esta premisa cayó del 46,3 % al 35,3 % en el mismo período.

En 2026 también se mantuvo la tendencia de aumento progresivo entre quienes consideran que el Gobierno respeta la libertad de expresión.

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La cifra de respaldo a esta premisa subió del 54,3 % en 2025 al 60,1 % en 2026 (5,8 puntos porcentuales más), el registro más alto desde el inicio de la consulta. En cambio, el rechazo a esa postura, que se redujo del 43,5 % en 2023 al 33,3 % en 2025, se situó en el 33,4 % en 2026.

"Esta es la primera medición realizada tras el inicio de la administración de la presidenta Laura Fernández (en mayo de 2026). Si bien la mandataria ha emitido críticas públicas hacia medios de comunicación específicos, su estilo de comunicación difiere del registrado durante la administración de Rodrigo Chaves (2022-2026), caracterizada por descalificaciones frecuentes y directas hacia periodistas y medios desde espacios oficiales, como las conferencias de prensa semanales", señala el informe.

Durante el mandato de Chaves, Costa Rica cayó del puesto ocho en 2022 al treinta y ocho en 2026 en la clasificación de libertad de prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras.

La encuesta se aplicó a 993 personas entre el 2 y el 14 de septiembre de 2026, cuenta con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error máximo estimado del 3,1 %.