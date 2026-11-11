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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 11:00

Perú decomisa 620 kilos de cocaína que presuntamente iban a ser enviados a México

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Lima, 11 nov (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Perú incautaron 620 kilos de cocaína que, según las primeras investigaciones, iban a ser enviados hacia México, en una operación realizada en un almacén del distrito de Villa El Salvador, en el sur de Lima, informaron fuentes oficiales.

Por EFE
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El cargamento de droga fue encontrado en 556 pequeños paquetes tras una operación de inteligencia que comenzó en la zona del Huallaga, en la Amazonía del país, y que también permitió detener a tres personas e incautar armas, vehículos y equipos de comunicaciones, señaló el ministro peruano del Interior, César Astudillo.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López, indicó por su parte que la investigación indica que, al parecer, se pretendía enviar la droga por vía marítima hacia México desde el puerto del Callao.

La operación fue ejecutada por la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin).

"La incautación de esta gran cantidad de clorhidrato de cocaína no es al azar. Detrás hay un equipo de inteligencia que ha realizado un seguimiento desde el Huallaga", remarcó Astudillo.

La droga fue encontrada en paquetes, conocidos como 'ladrillos', almacenados en dos estancias de un inmueble ubicado en la zona industrial de Villa El Salvador.

"Esto no es ningún laboratorio ni una poza de maceración, esto es un centro de acopio. Y seguimos dando duros golpes contra este delito", remarcó Astudillo.

En el lugar también se incautaron tres armas de fuego, entre ellas dos pistolas cargadas, un silenciador, nueve teléfonos celulares, un teléfono satelital y cinco vehículos, agregaron las autoridades.

Tras destacar el éxito del trabajo especializado de la Dirandro, las autoridades aseguraron que este tipo de operaciones fortalece el trabajo del Comando Unificado, que se ha conformado con integrantes de la Policías y las Fuerzas Armadas para luchar contra el crimen organizado, en el que figuran las bandas dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

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