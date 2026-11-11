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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 00:40

Piden al Papa un encuentro con víctimas del Sodalicio y afectados por protestas en Perú

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Lima, 10 nov (EFE).- Un grupo de siete legisladores peruanos pidió al Papa León XIV, un día antes de su llegada a Perú para una visita de cinco días, que considere tener "un espacio de encuentro y escucha directa" con las víctimas del disuelto grupo católico Sodalicio, con las comunidades campesinas de Catacaos afectadas presuntamente por este grupo y con familiares de las víctimas de las protestas de 2022 y 2023.

Por EFE
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En una carta compartida en redes sociales, los diputados y senadores afirmaron que la presencia del pontífice representa una oportunidad para renovar la esperanza de miles de peruanos, como también construir un momento profundamente significativo para quienes han sufrido graves vulneraciones de sus derechos y continúan esperando verdad, justicia y reparación.

Por tal motivo, solicitaron un espacio de encuentro con las víctimas de abusos sexuales, físicos y psicológicos vinculados al Sodalicio de Vida Cristiana, cuya supresión fue dispuesta por el Papa Francisco en el 2025.

También señalaron la importancia de reunirse con las comunidades campesinas del pueblo originario Tallán, en Catacaos, región de Piura, que "han denunciado despojo territorial, hostigamiento y criminalización vinculados a empresas relacionadas con el Sodalicio".

Valoraron el gesto de perdón realizado por la Iglesia en mayo pasado, pero agregaron que el reconocimiento del daño debe acompañarse de medidas efectivas de justicia y reparación.

Los congresistas solicitaron además un encuentro del Santo Padre con los familiares de los fallecidos y heridos durante las protestas antigubernamentales de diciembre del 2022 y los primeros meses del 2023, desatadas después del fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), su destitución y la asunción de su entonces vicepresidenta Dina Boluarte.

De la misma forma, indicaron que la escucha debe comprender a quienes por su edad, género, origen, identidad o condición suelen quedar al margen de los espacios de representación y reconocimiento.

"No solicitamos que la Iglesia sustituya a la justicia ni que su Santidad intervenga en decisiones que corresponden a las autoridades peruanas. Pedimos un gesto de cercanía humana y pastoral con quienes esperan ser escuchados", expresaron.

Precisamente, la Red de Sobrevivientes Perú, que concentra a víctimas del Sodalicio, convocó el próximo jueves a una concentración en defensa de las víctimas y sobrevivientes de abusos por parte de miembros de la Iglesia católica el próximo jueves cerca a la Nunciatura Apostólica en Lima.

El Vaticano anunció que León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica durante su gira por Latinoamérica, que concluirá con su paso por Perú, pero se desconoce, hasta el momento, cuándo tendrá ese encuentro en territorio peruano.

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