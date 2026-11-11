Polacos marchan en Día de Independencia marcado por división política y reciente atentado

Durante su discurso en la Plaza Piłsudski de la capital polaca, el presidente polaco, Karol Nawrocki, arremetió contra la crisis institucional y judicial que atraviesa la nación, y afirmó que en las últimas semanas se había "enterrado" el prestigio del TC.

Exigió reconstruirlo mediante un esfuerzo conjunto para devolverlo a los ciudadanos porque, dijo, Polonia merece un tribunal "libre de cordones policiales" y "libre de políticos".

El primer ministro, Donald Tusk, replicó en un mensaje en la red social X que "al menos en este día podría haber intentado no dividir a los polacos, sino unirlos".

"Una pena", escribió el jefe del Gobierno polaco, que pasó la jornada en Szczeczin, cerca de la frontera alemana, para presidir la botadura de un barco de la Armada.

No obstante, invitó públicamente a Nawrocki y a su familia a su residencia en Sopot (norte de Polonia) para "sentarse a la mesa de la cocina y conversar cara a cara, de polaco a polaco", en un intento de rebajar la polarización política y la tensión en torno al TC.

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Mientras tanto, en Varsovia tuvo lugar la tradicional Marcha de la Independencia, donde se dieron cita más decenas de miles de personas.

El evento contó con la presencia de los principales líderes de la derecha parlamentaria, como los dirigentes de la ultranacionalista Ley y Justicia (PiS) y de la ultraderechista Confederación.

La jornada estuvo además marcada por la conmoción del atentado ocurrido el pasado sábado en Cracovia, donde un hombre al volante de un vehículo irrumpió en la Plaza del Mercado y abrió fuego contra la multitud, dejando seis muertos y 15 heridos, tras haber asesinado previamente presuntamente a sus padres y hermana en su ciudad natal.

En medio de la creciente inquietud por la seguridad ciudadana, las autoridades municipales blindaron el centro de la ciudad con bloques de hormigón, desplegaron un dispositivo policial reforzado y se prohibió portar armas de fuego o pirotecnia, a pesar de lo cual se pudieron ver multitud de bengalas y velas de humo.

La Marcha de la Independencia se celebra desde hace más de una década por iniciativa de pequeños grupos ultranacionalistas y actualmente se ha consolidado como una ocasión para que todas las fuerzas de la derecha polaca se den cita y muestren su poder de convocatoria.