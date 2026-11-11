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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 11:05

Portugal mantiene la alerta ante la llegada de Charles pese a la mejora de las previsiones

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Lisboa, 11 nov (EFE).- Las autoridades portuguesas alertaron este miércoles de que mantienen los avisos ante la llegada de la borrasca Charles al territorio peninsular, pese a la ligera mejora de las previsiones meteorológicas, y recordaron que sus peores efectos todavía no se han producido.

Por EFE
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El comandante de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) Mário Silvestre explicó en una rueda de prensa que el temporal tendrá "un impacto más reducido en la zona de Lisboa", mientras que sus efectos aumentarán en el sur del país, en las regiones del Alentejo y el Algarve, fronterizas con las españolas de Extremadura y Andalucía.

La previsión del mayor impacto será entre las 15:00 hora local (misma hora GMT) y las 18:00, si bien "ya en este momento se sienten los efectos", precisó este responsable, quien añadió que, aunque las condiciones del viento serán ligeramente mejores a lo inicialmente previsto, las alertas por riesgo para la población se mantienen.

"Los episodios de viento esperados para la zona de Lisboa y Setúbal se redujeron, el aviso pasó de rojo a naranja, siendo el naranja una condición bastante nefasta y pudiendo también tener resultados nefastos en la zona urbana, por lo que mantenemos todos los alertas que hemos comunicado", resumió el comandante Silvestre.

Asimismo, se mantienen las previsiones de precipitación, esperándose episodios de precipitación "bastante graves". Sin embargo, no es previsible que se produzcan desbordamientos de las cuencas hidrográficas más grandes, aunque podrá haber crecidas en riberas "más pequeñas".

Los cuerpos de Protección Civil continuarán en nivel de alerta esta jornada al haber "incertidumbre" sobre las próximas horas, agregó el responsable de Protección Civil, quien detalló que en las últimas doce horas han registrado en el territorio peninsular 538 incidencias, relacionadas con caídas de árboles, movimientos de tierra, inundaciones y limpiezas de vías.

El comandante recordó que la población debe conducir con precaución, retirar objetos que se puedan caer de terrazas y techos, no aparcar sus vehículos en zonas inundables y evitar zonas costeras.

La borrasca Charles llega a la península ibérica tras pasar por el archipiélago luso de Madeira, en el Atlántico, donde ha provocado inundaciones, desprendimientos de tierra y caídas de árboles, después de dejar lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento.

Las autoridades portuguesas declararon la situación de alerta para este miércoles y ordenaron el cierre de centros educativos y servicios públicos no esenciales ante la previsión de fuertes vientos y precipitaciones.

La agencia meteorológica portuguesa mantiene avisos de nivel rojo, el máximo de una escala de tres, en cuatro distritos del centro y sur del país, entre ellos Lisboa, ante las precipitaciones previstas para las próximas horas, mientras que hay aviso naranja y amarillo para el resto del país.

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