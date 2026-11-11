ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-12
Min
26º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
11 de noviembre de 2026 - 14:15

Presidente de Bolivia anuncia en COP31 financiamiento alemán de 277,2 millones de dólares

Imagen sin descripción

La Paz, 11 nov (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles, en el marco de la COP31 que se desarrolla en Turquía, que el estatal Banco Alemán de Desarrollo (KfW) otorgó un financiamiento de unos 277,2 millones de dólares (250 millones de euros) orientados al cuidado de los bosques y agua, energía e inversión privada.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En declaraciones al canal estatal Bolivia Tv, Paz informó que su Administración acaba de "cerrar" un "paquete inicial de cerca de 250 millones de euros" con el KfW.

El anuncio del mandatario boliviano fue complementado con una publicación en X, en la que detalló que tuvo un encuentro con la responsable de la cooperación financiera del KfW, Brigitte Réthier, y que los recursos servirán para cuidar los bosques, el agua y la energía, además de "impulsar la inversión privada que genere empleo".

Paz está en Turquía desde el martes para participar en la XXXI Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que comenzó el lunes en la ciudad turca de Antalya.

El gobernante también destacó la condición de Bolivia como el "corazón" que bombea agua dulce hacia las cuencas del Amazonas y del río de La Plata y que aporta con el líquido vital en un "60 %" para Suramérica.

Paz dijo que ese carácter de Bolivia como una de "las grandes reservas de agua dulce del mundo" se está presentando al planeta en la COP31, de forma que el resto de países se sume a ese cuidado y que, a la vez, eso signifique "ingresos" para el desarrollo del país.

"Somos parte del reservorio de agua dulce más grande del mundo y eso tiene que ser un esfuerzo de cuidar, no solo los bolivianos, sino de orden mundial", añadió.

El presidente de Bolivia defendió que los ciudadanos de su país tengan "un beneficio" por cuidar la naturaleza y que, con ocasión de dicho encuentro, presentará varios proyectos relacionados con resultados "en el corto plazo".

Paz también destacó sus encuentros con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; con el canciller de Ucrania, Andrii Sybiha; y con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien dijo que sostendrá una reunión bilateral.

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
03
Policiales
Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía
Ver más
04
Política
Juez explica por qué protegió los datos de familiares de Santiago Peña
Ver más
05
Política
Leite recupera Relaciones Exteriores y Lilian Samaniego cuestiona un supuesto compromiso de Barrios
Ver más

Te puede interesar