Presidente de Bolivia anuncia en COP31 financiamiento alemán de 277,2 millones de dólares

En declaraciones al canal estatal Bolivia Tv, Paz informó que su Administración acaba de "cerrar" un "paquete inicial de cerca de 250 millones de euros" con el KfW.

El anuncio del mandatario boliviano fue complementado con una publicación en X, en la que detalló que tuvo un encuentro con la responsable de la cooperación financiera del KfW, Brigitte Réthier, y que los recursos servirán para cuidar los bosques, el agua y la energía, además de "impulsar la inversión privada que genere empleo".

Paz está en Turquía desde el martes para participar en la XXXI Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que comenzó el lunes en la ciudad turca de Antalya.

El gobernante también destacó la condición de Bolivia como el "corazón" que bombea agua dulce hacia las cuencas del Amazonas y del río de La Plata y que aporta con el líquido vital en un "60 %" para Suramérica.

Paz dijo que ese carácter de Bolivia como una de "las grandes reservas de agua dulce del mundo" se está presentando al planeta en la COP31, de forma que el resto de países se sume a ese cuidado y que, a la vez, eso signifique "ingresos" para el desarrollo del país.

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"Somos parte del reservorio de agua dulce más grande del mundo y eso tiene que ser un esfuerzo de cuidar, no solo los bolivianos, sino de orden mundial", añadió.

El presidente de Bolivia defendió que los ciudadanos de su país tengan "un beneficio" por cuidar la naturaleza y que, con ocasión de dicho encuentro, presentará varios proyectos relacionados con resultados "en el corto plazo".

Paz también destacó sus encuentros con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; con el canciller de Ucrania, Andrii Sybiha; y con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien dijo que sostendrá una reunión bilateral.