Presidente Noboa renueva por 30 días el estado de excepción en ocho provincias de Ecuador

La medida se aplica en las provincias de El Oro (fronteriza con Perú), Esmeraldas (fronteriza con Colombia), Guayas (cuya capital es Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador), Los Ríos, Manabí, Pichincha (cuya capital es Quito), Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

El gobernante dispuso, entre otras medidas, la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia.

Noboa había decretado el pasado 15 de septiembre un nuevo estado de excepción por 60 días en ocho provincias y tres municipios del país y oficializó entonces un toque de queda nocturno que rigió desde el 17 hasta el 30 de septiembre en cuatro provincias costeras.

La renovación del estado de excepción se dio un día después de que terminara un toque de queda nocturno de diez días, que rigió entre las 00:00 y las 05:00 (05:00 y 10:00 GMT) —el cuarto decretado en Ecuador en lo que va de año— y que abarcó a las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.

En ese toque de queda fueron detenidas más de 2.600 personas y se decomisaron 2,5 toneladas de droga, entre otros resultados.

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La renovación del estado de excepción se da a unas dos semanas de los comicios locales, convocados para el próximo 29 de noviembre, en los que se designará a alcaldes, prefectos y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entre otras autoridades.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esto, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.