Repatrían a treinta inmigrantes a República Dominicana detenidos al oeste de Puerto Rico

Un indocumentado adicional aún no ha sido repatriado por las autoridades, según dijo la agencia estadounidense -en un comunicado difundido hoy-.

La tripulación del guardacostas Heriberto Hernández fue la que llevó a cabo el traslado del grupo al buque Capella (GC-108) de la Armada Dominicana, frente a las costas de Samaná, tras la interceptación de un viaje migratorio por parte de la embarcación Joseph Doyle en el Paso de la Mona.

El operativo se realizó durante la madrugada del pasado lunes, cuando una tripulación de una aeronave de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó una la embarcación tipo yola (navío artesanal ligero y frágil) de uno 25 pies (8 metros) de eslora, con un número indeterminado de personas a bordo.

Tras la detección, los guardacostas de San Juan enviaron la nave Joseph Doyle para interceptar la embarcación sospechosa.

Una vez en el lugar, los funcionarios describieron el navío como sobrecargado, con la línea de flotación muy baja y en peligro de zozobrar.

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Por su seguridad, los guardacostas embarcaron a 31 personas del barco improvisado.

Todos los extranjeros afirmaron ser ciudadanos dominicanos.

Tras la interceptación, el personal de la Guardia Costera coordinó con sus socios interinstitucionales y la Armada de la República Dominicana para completar la repatriación.

Esta interdicción forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, en inglés), establecido mediante la Orden Ejecutiva 14159, 'Protección del pueblo estadounidense frente a una invasión'.

El HSTF es una alianza que abarca a todo el Gobierno, dedicada a desmantelar carteles delictivos, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y trata de personas que operan tanto dentro de Estados Unidos como en el extranjero.