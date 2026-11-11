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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 06:50

Reproducen la cinematográfica plaza de España de Sevilla con dos toneladas de chocolate

Imagen sin descripción

Estepa (España), 11 nov (EFE).- Una fábrica de dulces navideños ha empleado dos toneladas de chocolate para reproducir la plaza de España de Sevilla (sur de España), conocida mundialmente por aparecer en películas como 'Lawrence of Arabia' y 'Star Wars: Attack of the Clones'.

Por EFE
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Es parte del programa La Ciudad de Chocolate, que desde hace casi 20 años construye una maqueta temática diferente, de forma que ha recreado monumentos y lugares como la Alhambra de Granada (España) y ciudades como la propia Sevilla, Madrid, París, Nueva York o imágenes de la Semana Santa, siempre con el chocolate como materia prima, hasta lograr un efecto más que realista.

Este año se ha dedicado a reproducir el conjunto monumental enclavado en el parque sevillano de María Luisa, un lugar proyectado por el arquitecto Aníbal González entre 1914 y 1929, que se convirtió en la construcción más grande de la Exposición Iberoamericana de 1929.

José Galván, alma de la empresa La Estepeña, en la localidad sevillana de Estepa, explicó a EFE que concebir y desarrollar el proyecto lleva un tiempo, pues se tarda casi un año en programarlo todo.

"La idea se presenta en febrero", y el trabajo es intenso porque "hay que hacer unos moldes en positivo, después unos moldes negativos y después ya se llenan de chocolate y se montan", comentó.

Cuando todo el material está preparado, "entre agosto y septiembre es cuando se coloca", y en octubre ya está todo listo para recibir las primeras visitas en un ambiente de temperatura controlada para que el calor no derrita ni un gramo.

Pero no todo es chocolate. El canal y las ventanas se han recreado con glucosa, miel o gelatina.

Para que el efecto sea más realista, todo se ha ambientado como si fuese 1929 y se estuviese presenciando la inauguración oficial de la plaza, el 9 de mayo de hace 97 años.

Ahora queda el reto de buscar una idea original para 2027, pues en cuanto pase la festividad de los Reyes Magos se desmontará todo y se empezará a planificar lo que se mostrará dentro de un año.

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