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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 18:25

República Dominicana ratifica ante el FMI su proyección de crecimiento del 4,5 % este año

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Santo Domingo, 11 nov (EFE).- La República Dominicana ratificó este miércoles la proyección de un crecimiento del 4,5 % de su economía en 2026, "a pesar del complejo entorno internacional", dijo el Banco Central tras recibir a una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por EFE
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El organismo emisor señaló en un comunicado que el crecimiento esperado será uno de los "más altos de la región" y recordó que la expansión económica fue de 5,6 % en septiembre pasado, para un acumulado de 4,6 % en los primeros nueve meses del año.

El año pasado, el crecimiento de la economía dominicana fue de 2,1 %, por debajo de las estimaciones oficiales de 2,5 %.

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, anticipó al FMI que "para finales de 2026, se prevé que el sector externo mantenga un buen desempeño, con un déficit de cuenta corriente proyectado en torno a 1,0 % del producto interior bruto (PIB), que sería financiado casi cuatro veces por una inversión extranjera directa de alrededor de 5.349 millones de dólares".

Se esperan además ingresos de 12.600 millones de dólares en remesas y de otros 12.200 millones de dólares del turismo, las dos principales fuentes de divisas del país.

El jefe de la misión del FMI para la República Dominicana, Michael Perks, dijo que "es admirable" el comportamiento de la economía del país y saludó la reciente mejora en la calificación crediticia soberana por parte de la agencia Fitch Ratings, que la subió de BB- a BB con perspectiva estable.

Perks reconoció la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos de República Dominicana en el esquema de metas de inflación, el clima de estabilidad y su capacidad de respuesta frente a los desafíos internacionales durante los últimos 20 años.

El funcionario destacó que la mayor flexibilidad cambiaria ha contribuido a absorber los choques externos y ofreció al país la cooperación del FMI para seguir fortaleciendo la economía dominicana de manera que pueda enfrentar los riesgos geopolíticos y de materia primas con mayor resiliencia y proactividad.

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