Rosalía y Karol G se medirán en los Latin Grammy que rinden tributo a Daddy Yankee

Ambas artistas llegan a la ceremonia con siete nominaciones cada una, las mismas que el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso gracias a su disco 'FREE SPIRITS' y el uruguayo Jorge Drexler, un usual en estos premios, con 'Taracá', que figuran entre los más nominados de esta edición. Solo los supera el compositor mexicano Edgar Barrera, con diez candidaturas.

Los cuatro compiten por álbum, canción y grabación del año, contiendas a las que también se suma el argentino Milo J con su tercer álbum de estudio 'La vida era más corta', su tema 'Niño', en el apartado de grabación, y 'Solifican12' en canción.

Mon Laferte con 'Femme Fatale', Rawayana con '¿Dónde es el after?', Carín León con 'Muda', Silvana Estrada con 'Vendrán suaves lluvias' y Anitta con 'EQUILIBRIVM' completan la lista de nominados a álbum del año.

Entre los otros nombres destacados de las categorías principales están la venezolana Elena Rose, que aspira a grabación del año con 'Alma'; la brasileña Loulu Gilberto, con 'O amor nos encontrou', y Marco Antonio Solís "El Buki", nominado por su colaboración con Karol G en 'Coleccionando heridas'.

La disputa a mejor artista nuevo tiene a promesas de la música como los mexicanos Arath Herce y Macario Martinez, la brasileña Loulu Gilberto, o la colombiana Aria Vega.

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Otras categorías competitivas que podrían definir el rumbo de la noche son el mejor álbum de cantautor, en el que Silvana Estrada, Drexler, Mon Laferte, Arath Herce y Djavan se disputarán el gramófono dorado.

La terna de mejor álbum pop contemporáneo contempla a los españoles Alejandro Sanz y Pablo Alborán, así como a los colombianos de Monsier Periné, la peruana Nic y la costarricense Debi Nova.

En el apartado de mejor álbum urbano, Karol G buscará imponerse a la colaboración entre J Balvin y Ryan Castro, la española Bad Gyal, Beéle y Young Miko.

Los premios volverán a llevarse a cabo en el MGM Grand Garden Arena y serán transmitidos por Univision a partir de las 16.00 hora local (01.00 GMT del viernes).

Al escenario de estos premios organizados por la Academia Latina de la Grabación, se subirán algunos de los protagonistas de la noche para interpretar sus temas.

Entre ellos destacan Rosalía, Karol G, Anitta, Drexler, Nathy Peluso, Bad Gyal, Bizarrap, Mon Laferte, Carín León, Rawayana, Milo J, Silvana Estrada, entre otros.

También tomará el escenario Daddy Yankee, quien este miércoles será reconocido como Persona del Año en una ceremonia en la que sus colegas interpretarán algunos de sus éxitos, en el marco de la semana del Grammy Latino.

Yankee se convertirá en el primer artista del género urbano en recibir este homenaje por su contribución a la música y que figuras como Laura Pausini, Raphael, Ruber Blades, Marco Antonio Solis o Shakira han obtenido en el pasado.

La ceremonia contará con un tributo a la leyenda de la salsa Willy Colón, fallecido el pasado 21 de febrero a los 75 años, encabezado por salseros como Luis Enrique, Grupo Niche así como su hijo Miguel Colón.

Además, se conmemorará el centenario del natalicio de "El Rey de la canción ranchera", José Alfredo Jiménez, con un homenaje liderado por Edgar Barrera que contará con la participación de Christian Castro, Reik, Sofía Reyes o Camila Fernández.

La gala será conducida por décima ocasión por Roselyn Sánchez, mientras que personalidades como Pablo Alborán, Camila Cabello, Ryan Castro, Lila Downs, Greeicy, Joaquina, Debi Nova, Memo Ochoa, Anthony Ramos, Luísa Sonza o Trueno se irán sumando al escenario para entregar algunos de los premios.