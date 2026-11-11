Rubio ha gastado 1,2 millones de dólares en vuelos para ver partidos de fútbol americano

De acuerdo con los registros oficiales, Rubio, que suena como posible candidato republicano para las presidenciales de 2028, ha viajado al menos a diez partidos de los Florida Gators desde que asumió la jefatura de la diplomacia estadounidense en enero de 2025.

En total, ha realizado 23 trayectos con destino a Gainesville, sede de la universidad, empleando aeronaves gubernamentales, 15 de los cuales fueron catalogados por el Departamento de Estado como "exclusivamente personales".

El costo acumulado de estos vuelos asciende a 1,2 millones de dólares, según las tarifas publicadas por el Departamento de Defensa.

Exfuncionarios del Departamento de Estado afirmaron a The Washington Post que los viajes de Rubio superan con creces a los de sus predecesores.

El secretario de Estado y otros altos funcionarios tienen prohibido volar en aerolíneas comerciales por riesgos de seguridad.

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La normativa federal exige que reembolsen a las arcas públicas el equivalente a una tarifa aérea comercial en clase turista cuando realizan viajes personales, una fracción del coste real del desplazamiento.

Sin embargo, tanto Rubio como el Departamento de Estado han rechazado desvelar cuánto dinero han reembolsado.

En un comunicado enviado al diario, Rubio defendió estos viajes y aseguró que continuará realizándolos para asistir a tantos eventos como considere importantes para él a nivel personal y para su familia.

Anthony Rubio, hijo de Marco Rubio, ocupa la posición de 'running back' (corredor) en los Florida Gators. Su participación es, no obstante, testimonial, puesto que solo ha jugado cuatro partidos en las cuatro temporadas en el equipo.

El secretario de Estado, que se graduó en la Universidad de Florida, es seguidor de los Florida Gators desde mucho antes que su hijo jugara allí.

El pasado 31 de octubre, durante una reunión de ministros de Exteriores del G20 celebrada en Atlanta, Rubio llevó a varios de sus homólogos a ver el partido entre los Gators y los Georgia Bulldogs en esa ciudad.