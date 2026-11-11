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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 07:10

Rusia ataca múltiples subestaciones eléctricas ucranianas por segundo día consecutivo

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Kiev, 11 nov (EFE).- El Ejército ruso ha atacado en los últimos dos días múltiples subestaciones eléctricas clave para la red ucraniana, según ha informado en sus redes sociales el primer ministro de Ucrania, Serguí Koretski.

Por EFE
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Los ataques rusos a la energía han pasado de tener como principal objetivo las centrales no nucleares de Ucrania a centrarse en las subestaciones que el país necesita para transmitir la electricidad que todavía produce, que se genera sobre todo en las plantas nucleares.

“Seis grandes subestaciones fueron golpeadas la pasada noche en (las regiones de) Vínitsia, Kirovograd, Zhitómir y Cherkasi”, escribió en X Koretski, que dio cuenta además de “líneas de alto voltaje” dañadas en Kirovograd y también en la región de Rivne.

Todas las regiones atacadas se encuentran en Ucrania central y están situadas alrededor de la de Jmelnitski, donde se encuentra la central nuclear de la que depende en gran medida la continuidad de un suministro relativamente estable en esta parte del país.

Koretski ya había informado el martes de ataques llevados a cabo por Rusia durante la madrugada contra subestaciones eléctricas que garantizan la transmisión de electricidad entre las regiones de Vínitsia y Kirovograd y las de Poltava y Dnipropetrovsk, que se encuentran en el centro-este de Ucrania.

Rusia no ha atacado por el momento las centrales nucleares ucranianas, pero está destruyendo las subestaciones de las que éstas dependen para que la electricidad que producen pueda ser distribuida por la red nacional.

Estos ataques a subestaciones han creado en las últimas semanas una grave crisis de suministro en Kiev, que ha perdido casi todas sus capacidades de generación y necesita poder recibir la electricidad que se genera de la central nuclear de Jmelnitski.

El Ejército ruso está aprovechando las carencias en defensa aérea de Ucrania -que no cuenta apenas con misiles interceptores capaces de derribar misiles balísticos rusos y tiene graves problemas para derribar los drones de última generación rusos- para dejar al país sin energía de cara al invierno.

Además de al suministro eléctrico para la industria y los consumidores particulares, estos ataques rusos afectan al suministro de agua corriente y a los servicios de canalización de las ciudades, que en algunos casos han tenido que recurrir a generadores que funcionan con diésel para mantener en funcionamiento los servicios básicos.

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