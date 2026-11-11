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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 04:40

Rusia desmantela una red de espionaje de Polonia en el enclave báltico de Kaliningrado

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Moscú, 11 nov (EFE).- Las autoridades rusas identificaron y desmantelaron una red de espionaje de Polonia en el enclave báltico de Kaliningrado, en la que estaban implicados al menos 12 ciudadanos polacos y rusos, según informó este miércoles el departamento de prensa del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia.

Por EFE
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"Como resultado de las medidas operativas de investigación, dos agentes del Servicio de Inteligencia Militar del Ministerio de Defensa Nacional y de la Agencia de Seguridad Interna de la República de Polonia fueron detenidos", señaló el FSB en su portal oficial.

Según las autoridades de Rusia, ambos "recopilaban y transmitían información sobre personal militar e instalaciones del Ministerio de Defensa ruso, así como información sobre la situación socioeconómica en la región de Kaliningrado y las políticas migratorias y sociales de este territorio".

El Comité de Instrucción del FSB local incoó causas penales por espionaje contra los detenidos y ordenó su prisión preventiva.

"Además, siete ciudadanos polacos y tres ciudadanos rusos que mantuvieron contacto con los servicios de inteligencia polacos fueron advertidos oficialmente sobre acciones que puedan propiciar la comisión de delitos como alta traición, espionaje y cooperación con un Estado u organización extranjera", indicó el FSB.

El servicio de inteligencia ruso indicó que "en el marco de las medidas de control y verificación llevadas a cabo en 2026, a catorce ciudadanos polacos se les revocó la visa rusa por colaborar con los servicios de inteligencia polacos, y a otros seis se les prohibió la entrada a la Federación Rusa".

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