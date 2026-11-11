Rusia desmantela una red de espionaje de Polonia en el enclave báltico de Kaliningrado

"Como resultado de las medidas operativas de investigación, dos agentes del Servicio de Inteligencia Militar del Ministerio de Defensa Nacional y de la Agencia de Seguridad Interna de la República de Polonia fueron detenidos", señaló el FSB en su portal oficial.

Según las autoridades de Rusia, ambos "recopilaban y transmitían información sobre personal militar e instalaciones del Ministerio de Defensa ruso, así como información sobre la situación socioeconómica en la región de Kaliningrado y las políticas migratorias y sociales de este territorio".

El Comité de Instrucción del FSB local incoó causas penales por espionaje contra los detenidos y ordenó su prisión preventiva.

"Además, siete ciudadanos polacos y tres ciudadanos rusos que mantuvieron contacto con los servicios de inteligencia polacos fueron advertidos oficialmente sobre acciones que puedan propiciar la comisión de delitos como alta traición, espionaje y cooperación con un Estado u organización extranjera", indicó el FSB.

El servicio de inteligencia ruso indicó que "en el marco de las medidas de control y verificación llevadas a cabo en 2026, a catorce ciudadanos polacos se les revocó la visa rusa por colaborar con los servicios de inteligencia polacos, y a otros seis se les prohibió la entrada a la Federación Rusa".