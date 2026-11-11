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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 10:50

Rusia enviará a su vice primer ministro a Afganistán para ampliar sus inversiones

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Kabul, 11 nov (EFE).- El vice primer ministro ruso, Alexey Overchuk, visitará Afganistán el jueves al frente de una delegación económica de alto nivel para discutir mayores oportunidades de inversión y cooperación comercial, según informó el miércoles el Gobierno de facto talibán.

Por EFE
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"El propósito de la visita es ampliar la cooperación económica y comercial entre Afganistán y Rusia, explorar oportunidades de inversión y mantener conversaciones sobre proyectos económicos conjuntos", confirmó a EFE el jefe de relaciones públicas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Zia Ahmad Takal.

La visita se produce tras la reunión celebrada el martes en Kabul entre el representante especial del presidente ruso para Afganistán, Zamir Kabulov, y el ministro de Asuntos Exteriores talibán, Mawlawi Amir Khan Muttaqi, durante la cual debatieron sobre el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, el aumento del comercio y un mejor aprovechamiento de las oportunidades económicas existentes basadas en intereses mutuos.

El comercio bilateral se duplicó durante el primer semestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior, según afirmó en octubre Kabulov, aunque los intercambios todavía son modestos.

Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores talibán, Kabulov elogió los esfuerzos del Gobierno talibán para combatir los estupefacientes y afirmó que los informes internacionales no reflejaban con precisión la situación sobre el terreno.

Rusia se convirtió en julio de 2025 en el primer país en reconocer formalmente al Gobierno talibán, después de retirar meses antes al movimiento islamista de su lista de organizaciones terroristas.

En mayo pasado, ambas partes firmaron un acuerdo técnico-militar destinado al mantenimiento y actualización del parque armamentístico de fabricación rusa que posee Afganistán, incluidos aviones y helicópteros.

Además de estrechar sus relaciones con Moscú, los talibanes están invirtiendo grandes esfuerzos en reforzar los lazos económicos regionales y atraer inversión internacional, especialmente por parte de la India, China y países de Asia Central.

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