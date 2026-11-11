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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 11:40

Rusia prohíbe la entrada a dos diputados y dos periodistas franceses

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Moscú, 11 nov (EFE).- Rusia prohibió la entrada a cuatro ciudadanos franceses como respuesta a la expulsión de Francia, el pasado julio, de la periodista rusa Xenia Fiódorova, informó este miércoles la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, durante una rueda de prensa.

Por EFE
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"Como respuesta a ciertas acciones en contra de la periodista rusa, Moscú decidió prohibir la entrada a los diputados franceses Arthur Delaporte y Sacha Houlié, además de a dos periodistas de este país, Paul Gogo y Ariane Chemin, quienes en su momento insistieron en la expulsión de Fiódorova", enfatizó Zajárova.

"Ninguna acción inamistosa en contra de nuestro país y de nuestros ciudadanos se quedará sin una respuesta adecuada", añadió.

En julio, las autoridades de Francia ordenaron a Fiodorova, quien en su momento fue responsable de la edición francesa de la cadena rusa de televisión RT, abandonar el país tras imputarle la difusión de información falsa y propaganda a favor del Kremlin.

Estas acciones, de acuerdo con el Ministerio del Interior de Francia, atentan contra los intereses del Estado francés y socavan la confianza en las instituciones europeas y francesas.

En aquel momento, el Ministerio de Exteriores ruso comentó que la expulsión de la periodista no fue una sorpresa, ya que, según Moscú, Francia lleva tiempo buscando "la huella rusa tras todos los problemas del país".

Hasta 2022, Fiódorova encabezó la filial de la cadena estatal rusa RT en Francia. Tras la suspensión de sus emisiones en Europa, comenzó a colaborar con los medios franceses CNews, Europe 1 y Le Journal du Dimanche.

A finales de septiembre, la Unión Europea (UE) aprobó sanciones contra Fiódorova que incluyeron la prohibición de entrada al territorio de los 27 países miembros y el bloqueo de sus activos en entidades bancarias europeas.

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