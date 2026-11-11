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Mundo
11 de noviembre de 2026 - 09:00

Rusos y ucranianos hablan de garantías de seguridad y acuerdan canje masivo en Abu Dabi

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Moscú, 11 nov (EFE).- Rusos y ucranianos se centraron durante sus dos jornadas de negociaciones en Abu Dabi en la necesidad de una nueva arquitectura de seguridad para Europa, anunció hoy Vladímir Medinski, jefe de la delegación rusa.

Por EFE
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A su vez, como único resultado palpable de la reunión, ambos bandos alcanzaron "un acuerdo de principio sobre un nuevo canje masivo de prisioneros de guerra. Los detalles se conocerán en breve", precisó en una breve rueda de prensa.

"El mundo necesita un nuevo sistema de seguridad", ya que el actual "funciona muy mal", dijo Medinski, quien recordó que Moscú lleva desde 2008 insistiendo en la necesidad de una nueva arquitectura de seguridad más justa.

En su opinión, la guerra en Ucrania fue una confirmación de la urgencia de entablar consultas al respecto, ya que Moscú también envió propuestas a EE.UU. y la OTAN a finales de 2021, meses antes de que comenzaran los combates.

Medinski destacó que Moscú y Washington habían encontrado "algunos puntos de entendimiento" en materia de seguridad durante las dos jornadas de conversaciones.

A su vez, criticó la presencia de los países europeos en la ciudad emiratí, a los que acusó de no presentar "ni una sola iniciativa o propuesta de paz" y de ser "cómplices" de la continuación de la guerra.

"Tienen que aprender de los americanos", afirmó, al tiempo que alabó la labor mediadora de los emisarios de la Casa Blanca.

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